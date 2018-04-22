文創開發友善農產 麥寮原味飄香

2018-04-22 16:26 中央社 中央社



用自己種的麥子，磨出麵粉、手工製成麵條，重拾小麥原鄉歷史的路上，友善農場團隊在手腳下田耕作、舌尖品嚐美味之間，一切的辛苦化為推進故鄉新面貌的動力，結合文創開發，道出故鄉的新風采。

第一次的小麥收成讓大夥們有了信心，全麥麵條、全麥麵粉、小麥粒、小麥啤酒、小麥白酒、麥茶的銷售，麥寮鄉公所等當地機構及社會團體眼睛為之一亮，擴大友善契作面積，還凝聚當地居民推進社區營造，讓麥寮的亮點一一綻放。

嫁為麥寮媳婦的友善農場負責人郭慧蟬除了親身力為，似乎也成了友善農產品的代言人，宣傳友善耕作之美，在丈夫阿里及友善農場團隊的共同努力下，持續「守著一畝田的手腳耕作」，分享收成的喜悅。

手作全麥麵條吃在嘴裡的麥香盈溢，郭慧蟬形容，那是一種鄉土的味道，齒頰留香的Q感，感覺得到麥仔原味的躍動，咀嚼的醇香正是土地散發的親切，瀰漫無限的情懷。

郭慧蟬說，友善農場團隊還創作二十四節氣「立春」、「春分」、「立夏」、「夏至」等磚胎杯墊，希望友善耕作的文創，吸引更多年輕人參與，傳達熱愛鄉土之情，也讓更多人知道麥寮之美。

友善農場參與的社區活動，還有「親子插秧趣」、不同傳統爆米香的「爆麥香」、阿公阿嬤指導手作落花生「鱷魚餐包」、老工藝師傅實作展示「傳統菜刀手工鍛打」、坐牛車尋找田間與文化記憶等。

麥豐村長吳子瑋說，這些與社區結合的文創活動會持續推廣下去，帶動麥寮特有的社區營造新氣象。