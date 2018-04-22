麥寮青年農民投入 友善耕作成亮點

2018-04-22 16:24 中央社 中央社



重拾小麥原鄉歷史，整裝再現麥仔寮光采，在使命感的驅動下，一群青年農民大膽嘗試，經營友善農場，夕陽黃昏襯托的麥鬚迎風，成為現在麥寮的新亮點。

說是大膽嘗試，一點也不為過，在「風頭水尾」的偏壤之地，冬季海風強勁的天候環境下，石化工業進駐麥寮，改變了當地居民原本從事農漁業的生活型態，卻有一群現代青年，憑著關懷鄉土、復興小麥原鄉的心情與執著行動，開發出麥寮友善農產的新明星。

嫁為麥寮媳婦的郭慧蟬原本在醫院工作，受到丈夫對故鄉土地深情的影響，辭職回到麥寮，結合丈夫打籃球好友許碩彥、吳子瑋及陳宏瑋，這群平均年齡不到40歲的青年成立「月光下友善農場」，投入種植已被人們淡忘的小麥。

民國105年10月故事開始上演，擔任農場負責人的郭慧蟬說，抱著嘗試的心情，用自然農法種下首批小麥，麥子成熟了，卻被麻雀吃掉一大半，但是這第一批的收成，卻讓大夥們相當振奮，成功復育故鄉的麥子。

她說，回想種植過程，懷著忐忑的心呵護麥子，看著從土地冒出的麥稈、一天天長大的麥穗，心情很複雜，點滴滋味在心頭，當聽到村裡老一輩用感動的口吻讚嘆看到麥子的那一刻，總算是比較踏實。

有了第一次的經驗，郭慧蟬和夥伴們在第2年邁向契作，今年面積加大到5公頃，接下來朝向拓展20至30公頃的目標，她說，麥寮冬季有強勁東北季風，又夾帶風沙，病蟲害反而減少，天候環境淬鍊出小麥的成長。

麥豐村長吳子瑋說，友善農場的團隊夥伴們，原本對農耕一竅不通，靠著堅持恢復在地光采的想法與行動，由阿里、郭慧蟬夫妻負責耕作及管理，互相協助，一步一腳印前進。

當初嘗試復興故鄉特產小麥，吳子瑋道出考量理由說，先人會種植小麥一定有當地天候環境的特殊性，而走向自然農法的友善耕作，是看上麥寮種植的美生菜能銷往品管要求嚴格的日本，代表當地也可以友善耕作其他作物。

其實剛開始並非種植小麥，而是先從水稻開始，然後又生態養殖白蝦，也是回鄉青年的吳子瑋說，大夥們發現麥寮的冬季不適合水稻，考量天候環境的特殊性，於是決定增加小麥，並加入文創開發，吸引當地小農加入行列。

一群青年農民投入友善耕作的精神與成果，讓當地人看到了，麥寮鄉公所及拱範宮等訂購友善農產、伴手禮，知名度慢慢打開。

麥豐村活動中心預定地是一塊尚未開發土地，用人工播種小麥，等收成後再種植波斯菊之類的觀賞作物，也可當綠肥，促進經濟效益，並達到環境綠美化，另外，麥田對面的陶藝教室及二手書店也已完工，營造麥寮新氣息。

郭慧蟬說出大夥們的新計畫，希望號召更多小農加入友善耕作，然後成立友善市集，讓市集成為麥寮安全農產的銷售平台，展現麥寮的新風貌。