台南假日廟會多 他秀Line群組推宗教優質化

2018-04-22 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市廟宇多，尤其假日廟會不勝枚舉，台南市政府、區公所等相關單位成立廟會稽查小組，民政局長陳宗彥昨秀出Line群組截圖，指出早上尚未7點，各區執行推動宗教優質化的同仁就開始在崗位上一天的執勤。

陳宗彥說，台南從2013年開始推動宗教優質化，從第一次開始執行，事後與許多廟宇間的溝通協調，逐步從一開始的約法三章到每年的檢討改進，現在台南市的廟會活動，大多數廟宇都主動配合進行。

他說，4年多來，各區同仁都會事先掌握廟會活動的時程彙整，會依規模與區域進行事前的溝通協調，當天再組成跨局處的聯合稽查小組，適時的勸導與蒐證，如有違反規定再依蒐證作事後的處分，另對於積極配合的廟宇也會有所表揚。

他表示，合併升格直轄市前的台南市區，每逢周末假期到處鞭炮聲不斷，垃圾遺留在陣頭後方，陣頭也占據道路的使用。反觀，現在陣頭遶境會靠邊行境，後方有環保志工的清除，有義交的協助交通指揮。更重要的是因為同仁的付出與宗教團體的配合，在台南舉辦的大小考試，高普考、英聽測驗、學測、國中會考等，在考場內學子得以安心寧靜的面對考試。