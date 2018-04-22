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影/安定蘇厝長興宮瘟王祭起鼓入醮 29日燒王船

2018-04-22 06:13聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市安定區蘇厝長興宮戊戌科七朝王醮，今凌晨子時正式起鼓入醮，吸引數千人與會，大批陣頭從廟前魚貫出發，前往約1公里外曾文溪畔王船地。壓軸的恭送千歲爺遊天河燒王船醮典，將於本月29日登場。

昨晚8點後，來自各地信眾、交陪境友廟陸續湧入長興宮前，晚間10點多安排開幕剪綵典禮，由長興宮主委蘇本雄、安定區長柳世雄等人剪綵，宣告七朝王醮展開，廟前越晚越熱鬧，熱情信眾聚集擠得水洩不通，與會各友廟鑾轎、陣頭在五彩繽紛燈光照射下更是吸睛。

完成相關祭拜儀式、科儀後，與會各友廟依照順序出發，大批信眾也陪伴同行，而平常入夜寂靜的鄉間小路，更因廟會熱鬧不已，綿延近1公里餘隊伍，最後越過曾文溪堤防便道來到目的地，堤防上更吸引大批民眾圍觀。

蘇本雄表示，瘟王祭典首見於西元1772年，距今已有240多年，長興宮是大家公認的曾文溪流域代天巡狩信仰的發源地，也是市府今年台南香科年活動之一，長興宮保留傳統代天巡狩王醮王府科儀，受到文化部與中央研究院肯定。

配合市府2018台南香科年宣傳，除原有傳統的王醮科儀祭典，更一連6天有精彩文化活動，除大型電視木偶布袋戲、懷舊老歌、國樂演出，4月28日晚更聘請九天民俗藝術團表演。

廟方說，4月29日將有恭送千歲爺遊天河的古法開水路、萬人扛王船活動，將替王醮畫下最熱鬧與完美句點。

來自各友廟陣頭魚貫通出發。記者謝進盛/攝影
來自各友廟陣頭魚貫通出發。記者謝進盛/攝影
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台南安定蘇厝長興宮瘟王祭今子時舉行起鼓入醮， 29日壓軸將燒王船。記者謝進盛/攝...
台南安定蘇厝長興宮瘟王祭今子時舉行起鼓入醮， 29日壓軸將燒王船。記者謝進盛/攝影
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不少鄉親熬夜在堤防體驗難得宗教盛會。記者謝進盛/攝影
不少鄉親熬夜在堤防體驗難得宗教盛會。記者謝進盛/攝影
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廟前熱鬧滾滾，入夜人聲鼎沸。記者謝進盛/攝影
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曾文溪王船地前深夜熱鬧不已。記者謝進盛/攝影
曾文溪王船地前深夜熱鬧不已。記者謝進盛/攝影
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各陣頭進入曾文溪堤防前往目的地。記者謝進盛/攝影
各陣頭進入曾文溪堤防前往目的地。記者謝進盛/攝影
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