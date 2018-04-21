北總督府、南知事官邸 南北呼應相映成趣

2018-04-21 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



日據時期台北有總督府、台南則有知事官邸，位居南、北兩首都，現今更是歷史建物的代表作，同時，兩者間還有一個共通點，1923年當時皇太子裕仁（後來昭和天皇）來台巡察，台北即住在總督官邸，南下府城時則住在知事官邸；力麗集團在台南司法博物館展出「台灣建築文化遺產畫作」當中，兩建物畫作相映成趣，引發話題。

這檔「回到1919-畫說台灣建築文化遺產」第二站抵到台南，在國定古蹟台南地方法院即司法博物館，展出50幅畫家游志忠的精美畫作，直至7月19日止。其中，日據時期總督、知事官邸，曾是日皇族住紮所（稱御泊所），不免被民眾拿出來「超級比一比」。

力麗集團指出，今稱「台北賓館」建築物，20世紀初期即為當時日本總督官邸；當時為興建一棟氣派、華麗的官邸，使用了拆除清末所建台北府城的城牆石做為主體建材，花了2年時間，於1901年竣工，惟使用10年後又再重建。

第二代總督官邸更具規模、更雄偉了，是由當時台灣重要官署建築物日本設計大師-森山松之助操刀設計，當時建築功能設定為總督住所、宴請國賓、接待皇族來台居住所與非正式總督高層會議使用，1913年竣工，屬法國宮廷式風格建築物，中央為馬薩式高聳屋頂，立面山牆、東西側樓兩排雙立柱與兩側塔樓，具華麗巴洛克建築色彩。

值得一提的，1923年當時裕仁來台巡察，台北即住紮在總督官邸，南下台南府城時，即入住台南縣知事官邸。

現為市定古蹟的原台南縣知事官邸，偶爾也供皇族南遊府城「御泊所」，1900年竣工，較台北總督官邸早1年完成，成為當時一北一南的日本總督與皇族行館，府城居民稱此樓為「時鐘樓」，主要因此二層樓邸正立面入口上方，原有巴洛克式弧山牆（目前已改建）構成圓形藝術裝飾，易誤以為時鐘所致。

力麗集團表示，台南縣知事官邸也屬巴洛克式建築風格，全樓最凸顯者為中央與兩側均採突出呈八角狀的圓拱廊，拱廊與拱柱的磚材外露與塗上灰白浮雕泥面，搭配一深一淺的色調，呈現紅白相間立體效果，形塑出古典、清雅歐式獨立建築樓。