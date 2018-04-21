嘉義民雄陸橋施工 23、24日夜間至凌晨封閉

2018-04-21 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



嘉義縣民雄鄉民雄陸橋改建工程，預定在4月23日（星期一）、24日（星期二） 共兩天，從夜間22時至翌日凌晨6時，民雄陸橋將封閉施工，公路總局建議替代道路說明如下。

一、小汽車及機慢車往返文化路及建國路（省道台1線），可改走民雄陸橋北側的地下穿越道或東榮平交道。

二、大型車輛往返國道1號（民雄交流道）及建國路（省道台1線），改走民雄陸橋南側文隆陸橋。