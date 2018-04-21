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嘉義民雄陸橋施工 23、24日夜間至凌晨封閉

2018-04-21 16:33聯合報 記者謝恩得╱即時報導

嘉義縣民雄鄉民雄陸橋改建工程，預定在4月23日（星期一）、24日（星期二） 共兩天，從夜間22時至翌日凌晨6時，民雄陸橋將封閉施工，公路總局建議替代道路說明如下。

一、小汽車及機慢車往返文化路及建國路（省道台1線），可改走民雄陸橋北側的地下穿越道或東榮平交道。

二、大型車輛往返國道1號（民雄交流道）及建國路（省道台1線），改走民雄陸橋南側文隆陸橋。

三、行駛國道1號前往民雄地區車輛，改由大林或嘉義交流道下。

民雄陸橋夜間封閉施工時的替代道路圖。記者謝恩得／翻攝
民雄陸橋夜間封閉施工時的替代道路圖。記者謝恩得／翻攝
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民雄陸橋施工 下周一和周二（23、24日）夜間封閉。記者謝恩得／翻攝
民雄陸橋施工 下周一和周二（23、24日）夜間封閉。記者謝恩得／翻攝
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國道替代道路

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