洋蔥正便宜 大球15公斤200元 做菜味甜美

2018-04-21 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



今年洋蔥的產量比去年增百分之22，價格慘跌，15公斤裝無論是大球、中球都比去年跌了120元，現在因便宜，吃洋蔥正是時候，國道中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山及關廟等服務區可買到。

恆春半島四季如春，今年氣候適宜加上恆春地區特有強烈的落山風吹拂，洋蔥成熟後的蔥葉能自然倒伏、養分回流，使洋蔥的地下球莖飽滿碩大，產量及品質均佳也更可耐儲存。

農糧署南區分署分署今天在國道3號的東山休息站舉行「來國道、買洋蔥」，恆春半島洋蔥方便購記者會。

農糧署南區分署長姚志旺說，即日起在南仁湖企業旗下經營的國道休息站，包括中壢、湖口、泰安、西螺、古坑、東山及關廟等服務區，均有販售落山風吹拂長大的恆春半島洋蔥，歡迎喜愛國產農產品的好朋友，在旅途中前往支持、嚐鮮選購。

姚志旺表示，洋蔥富含維生素B群、維生素C、鈣、鐵、鉀以及膳食纖維等，並含有硫化物與類黃酮等抗氧化物可增強抵抗力，恆春半島洋蔥盛產期剛好是在春暖乍寒氣候多變之際，正是大自然賜予的最佳禮物。