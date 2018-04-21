親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中華商場再回首
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

蘇嘉全動手推藍委…上次立法院長「出手」是27年前

當年時尚最前線 中華商場大商圈你還記得誰？

浴火重生！台南新化老街泰香餅鋪老店將再起

2018-04-21 07:58聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南新化老街有70年歷史的知名「泰香餅鋪」老店，在3月底疑似電線走火，延燒隔壁共有3棟老房子受損，台南市文化局昨天會勘，將爭取文化部「私有老建築保存」計畫，協助屋主整修房子，原則是建築物立面要恢復原狀，保持老街立面的一致性；泰香餅鋪老闆周昭安長子、崑山科大教授周信賢說，新化老街傳統店家只剩幾家，泰香餅鋪一定會再開起來。

新化老街兩側日據時期街屋建築，是台南市重要文化資產，泰香餅鋪及左右兩間老房子因火警受損，老街住戶也被這場火警嚇壞了，老建築物安全受到重視，台南市文化局相當重視，局長葉澤山上周六已先來了解及聽取住戶心聲，昨天文化局主任祕書林韋旭、文化建設科長梁晉榮會勘如何整修，新化區長林金喜、市議員林志聰和農會理事長李偉智等都到場關心。

泰香餅鋪老闆周昭安夫妻都已80多歲，火警當天和外孫3人，倉促逃生，並從頂樓爬過連棟的建築到隔壁鐵皮屋頂待救援，由雲梯車將3人救下，老闆娘今天談到火警還心有餘悸，雙手還會發抖。

泰香餅鋪老闆周昭安從叔父手中接棒，兩代傳承有70多年歷史，主要製作古早的水果餅及椪餅，周昭安的長子周信賢說，因波及到隔壁2間店面，有營業的壓力，原本計畫以4至6個月時間整修，但如果要爭取文化部補助，寫計畫到核准可能就要多花2個月，可能要拖到年底，但不論如何，泰香餅鋪一定會再開起來，因老街只剩下少數幾家傳統的米店和布店，他退休後也可能回來經營餅店。

文化局指出，文化部私有老建築保存計畫，一旦通過補助額度可達到50%，市府補助20%，住戶自籌30%，原則上建築立面一定要恢復原狀，內部結構及層板則尊重住戶如何整修；目前是先處理泰香餅鋪等3間火警損壞的老房子，也期待老店可以活化，像是老灶等整修後，與學仔巷結合，開放給遊客參觀。

市議員林志聰表示，新化老街是新化人的共同資產，但也不能不顧住戶的安全及生活品質，住戶要求全面進行老屋健檢及更換老舊電線，請文化局專案處理，並會同台電公司解決管線問題，讓住戶安心。

台南新化老街泰香餅鋪等3棟老建築因火警受損，文化局協助爭取經費整修，餅店也決定要...
台南新化老街泰香餅鋪等3棟老建築因火警受損，文化局協助爭取經費整修，餅店也決定要開回來。記者吳淑玲／攝影
分享
台南新化老街泰香餅鋪後門，連接「學仔巷」。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街泰香餅鋪後門，連接「學仔巷」。記者吳淑玲／攝影
分享
台南新化老街泰香餅鋪老店保有古早燒粗糠的老灶。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街泰香餅鋪老店保有古早燒粗糠的老灶。記者吳淑玲／攝影
分享
台南新化老街泰香餅鋪老店因火警內部燒毀嚴重。記者吳淑玲／攝影
台南新化老街泰香餅鋪老店因火警內部燒毀嚴重。記者吳淑玲／攝影
分享

老街文化局

相關新聞

虎尾就業中心掛牌 70K等你來

2018-04-20 23:47

嘉市免費健檢開跑 早鳥3好禮

2018-04-20 23:41

「老師我可以」 嘉義腦麻童堅持打排球

2018-04-20 23:38

綠徵召 林慧如月底辭官選斗六市長

2018-04-20 23:33

民進黨嘉縣徵召提名 共39人登記

2018-04-20 23:28

願為台而戰 南市過半局處長舉手

2018-04-20 23:24

楠西楊桃 剩少數老農苦撐

2018-04-20 23:19

復育「歸仁花生」 青農追尋舊回憶

2018-04-20 23:14

沒獎牌只有粽子的熱粽盃排球賽 6年從15隊到78隊參賽

2018-04-20 22:00

「老師我可以！」 腦麻童上場打排球賽

2018-04-20 19:52

雲林首座就業中心設在大學 70k也來徵才

2018-04-20 17:19

台南永康首見45米大道 地方爭取命名「康橋大道」

2018-04-20 16:43

照片遭冒用 黃思婷電水果行：「買榴槤有打折嗎？」

2018-04-20 14:46

遍布石斛蘭 「粉紅瀑布」美呆了

2018-04-20 14:04

追「四月雪」超浪漫 雲林古坑桐花盛開

2018-04-20 14:03

台南震災善款結餘運用 市府：已擬3方案待評估

2018-04-20 13:32

雲林新生明報到 各校力拚「一個都不能少」

2018-04-20 13:06

單車環台三次不曾丟東西 插畫家：台灣治安很好

2018-04-20 12:43

雲林古坑與台中外埔桐花盛開 「四月雪」超浪漫

2018-04-20 07:48

22年護理師 天天保持新人心態

2018-04-19 23:42

簡章還沒發 鹿草公幼預約爆滿

2018-04-19 23:18

護理之家該如何挑 專業醫師這樣建議

2018-04-19 23:15

橋可建 環團認應兼顧生態保育

2018-04-19 23:14

地方不滿 曾文溪橋還要等多久？

2018-04-19 23:10

噁！這些私宰雞作「米血糕」 你敢吃嗎

2018-04-19 22:21

嘉市PM2.5濃度全國倒數第二 環保局有信心明年數值降低

2018-04-19 19:46

嘉義高商疑食物中毒 學生就診人數破200人

2018-04-19 19:06

六都市議員南市年齡最高 民進黨黨團：年紀不是絕對

2018-04-19 18:33
看更多

熱門文章

獨／國際鑑識專家李昌鈺 遷籍新北市林口區

2018-04-20 11:21

吊車高掛鞭炮迎大甲媽 結果收到3萬元罰單

2018-04-20 10:01

陳菊交接代理市長典禮後 璩美鳳要和陳菊「握手」被擋

2018-04-20 19:54

政策自己宣傳 柯文哲一早拿1280定期票搭捷運上班

2018-04-20 10:04

美國在台協會搭大甲媽熱潮 大方送1萬5千支雞腿

2018-04-20 18:59

彩虹「會笑、會自燃」 全球最老的彩虹在台灣

2018-04-20 10:00

圖輯／60年老照片回味中華商場 4大亮點必看

2018-04-20 12:05

上有政策下有對策？我就是不願付費停在停車格內

2018-04-20 21:23

汰換節能家電苗栗縣府有補助 申請要快

2018-04-20 16:37

台南永康首見45米大道 地方爭取命名「康橋大道」

2018-04-20 16:43

都更妄想一坪換一坪？張善政打臉柯P「北市可」

2018-04-20 11:50

高雄鐵路地下化了 但市區兩條南北交通動脈仍不通

2018-04-20 10:36

中華商場能幹嘛？ 吃喝玩樂全包辦

2018-04-20 10:44

國民黨將徵召蘇清泉參選屏東縣長 蘇清泉：大家一起拚

2018-04-20 15:46

影／又打群架了！ 大甲媽回鑾彰化再爆衝突

2018-04-21 01:24

單車環台三次不曾丟東西 插畫家：台灣治安很好

2018-04-20 12:43

雲林新生明報到 各校力拚「一個都不能少」

2018-04-20 13:06

吳音寧備詢要求先發言 議員拒絕：你反質詢喔

2018-04-20 17:26

中華職棒第五隊 朝落腳新竹的方向規畫

2018-04-20 17:24

柯市府再走一人！「拉拉弟」鄒建威轉任小英子弟兵幕僚

2018-04-20 12:20

補助旅行業獨厚南部 南投縣長鳴不平

2018-04-20 16:52

照片遭冒用 黃思婷電水果行：「買榴槤有打折嗎？」

2018-04-20 14:46

當年時尚最前線 中華商場大商圈你還記得誰？

2018-04-20 11:16

中華商場整排「制服店」 不分你我都是卡卡色

2018-04-20 11:07

局長一句「孔雀屁眼」神回覆 出自法國詩人之手

2018-04-20 13:52

舌尖上的中華商場 那些年我們回憶的「點心世界」

2018-04-20 11:04

倒轉時光卡帶 回味中華商場捲啊捲的青澀記憶

2018-04-20 11:07

女大生手繪川崎寶寶貼圖 一度因「太暴露」遭退稿

2018-04-20 16:07

柯文哲出席富安國小VR學習 大呼脖子受不了

2018-04-20 11:59

遠東新埔廠換季展售會 涼被千元有找、竹炭枕199元

2018-04-20 18:46

1280定期票賣不多？柯P：對新北比較有利

2018-04-20 11:36

爆竹煙火悄無聲音 大甲媽回鑾彰化再進步

2018-04-21 02:06

陸客不來景氣寒冬？汽旅業逆勢砸9億建2館

2018-04-20 18:53

百年校慶千人牽罟 外埔師生街頭快閃宣傳

2018-04-20 18:22

陳菊和代理市長交接 4度哽咽、流淚到眼睛紅腫

2018-04-20 16:04

台南永康新化保生大帝聯手辦健走 逾3千人報名

2018-04-20 11:48

金門是水獺樂土？韓國專家跨海來取經

2018-04-20 17:47

絢爛七彩霓虹燈 照出中華商場不同樣貌

2018-04-20 11:06

幫派、美食、電影 李國修記憶中的中華商場

2018-04-20 11:06

北市第一果菜市場 5蔬果殘留農藥超標

2018-04-20 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top