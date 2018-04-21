浴火重生！台南新化老街泰香餅鋪老店將再起

2018-04-21 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南新化老街有70年歷史的知名「泰香餅鋪」老店，在3月底疑似電線走火，延燒隔壁共有3棟老房子受損，台南市文化局昨天會勘，將爭取文化部「私有老建築保存」計畫，協助屋主整修房子，原則是建築物立面要恢復原狀，保持老街立面的一致性；泰香餅鋪老闆周昭安長子、崑山科大教授周信賢說，新化老街傳統店家只剩幾家，泰香餅鋪一定會再開起來。

新化老街兩側日據時期街屋建築，是台南市重要文化資產，泰香餅鋪及左右兩間老房子因火警受損，老街住戶也被這場火警嚇壞了，老建築物安全受到重視，台南市文化局相當重視，局長葉澤山上周六已先來了解及聽取住戶心聲，昨天文化局主任祕書林韋旭、文化建設科長梁晉榮會勘如何整修，新化區長林金喜、市議員林志聰和農會理事長李偉智等都到場關心。

泰香餅鋪老闆周昭安夫妻都已80多歲，火警當天和外孫3人，倉促逃生，並從頂樓爬過連棟的建築到隔壁鐵皮屋頂待救援，由雲梯車將3人救下，老闆娘今天談到火警還心有餘悸，雙手還會發抖。

泰香餅鋪老闆周昭安從叔父手中接棒，兩代傳承有70多年歷史，主要製作古早的水果餅及椪餅，周昭安的長子周信賢說，因波及到隔壁2間店面，有營業的壓力，原本計畫以4至6個月時間整修，但如果要爭取文化部補助，寫計畫到核准可能就要多花2個月，可能要拖到年底，但不論如何，泰香餅鋪一定會再開起來，因老街只剩下少數幾家傳統的米店和布店，他退休後也可能回來經營餅店。

文化局指出，文化部私有老建築保存計畫，一旦通過補助額度可達到50%，市府補助20%，住戶自籌30%，原則上建築立面一定要恢復原狀，內部結構及層板則尊重住戶如何整修；目前是先處理泰香餅鋪等3間火警損壞的老房子，也期待老店可以活化，像是老灶等整修後，與學仔巷結合，開放給遊客參觀。