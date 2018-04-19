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護理之家該如何挑 專業醫師這樣建議

2018-04-19 23:15聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台灣人口老化越來越嚴重，長照問題迫在眉睫，有的家庭被迫得將長輩安置在照顧機構，醫師建議，只要經濟負擔的起，選擇護理之家，最好鄰近醫療院所，較能提供較妥善照顧 。

麻豆新樓醫院復健科主任林恆騰醫師認為，隨著醫學的進步，台灣人平均壽命逐年增加，愈活愈久；但活得好遠比活得久更重要。

研究發現，台灣人在終老之前，平均需要7至9年長期照顧，也就是日常生活無法自我打理，食衣住行都需要別人照料，甚至是全身病痛、心靈受創，所以雖然壽命延長了，卻可能只是臥病在床。

他說，「以機構為基礎」的照護模式則是指安養院、養護中心、長期照護機構、和護理之家等所提供的照護服務，雖然在家安老一生是最棒的；但現代社會變遷，子女出外賺錢，萬一有醫療需要，即使是請外勞也不能解決問題。

林恆騰建議，只要經濟負擔的起，選擇一家好的護理之家，最好鄰近醫療院所，讓長者入住，或許是比「以住家為基礎」的照護模式更佳的選擇。

麻豆新樓醫院說，因應老人社會來臨，麻豆新樓護理之家於104年7月成立至今，提供具「整合性」之照護模式，結合台南、麻豆新樓醫院的醫療資源，提供完善的連續照顧，全台籍的照顧服務員提供高品質看護，讓入住者及家屬都安心。

麻豆新樓復建科主任林恆騰醫師建議，若經濟負擔的起，選擇護理之家，最好鄰近醫療院所...
麻豆新樓復建科主任林恆騰醫師建議，若經濟負擔的起，選擇護理之家，最好鄰近醫療院所，較能提供更妥善照顧 。記者謝進盛／攝影
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醫師安養院復健

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