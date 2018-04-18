龍年新生多 家長：孩子竟無法讀學區國小

2018-04-18 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市議會國民黨團接獲家長投訴，指出今年因龍年新生多，孩子竟然無法讀學區國小，批評教育局未擬妥配套措施。教育局表示，今年小一新生目前有1萬5千多人完成報到，以台南市的校舍空間可容納2萬人，整體來說校舍量足夠，若該學區小學無法負荷，則會以轉介至鄰近學校就讀或學校增加班級人數為原則。

國民黨議員王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、蔡育輝、李中岑指出，教育局明知每到龍年的孩子會較多，可能超過原來預期的班級數，卻沒有因應措施，讓孩子必須離開自家學區，到較遠的學校就讀，造成家長接送的困擾。

善化區小新國小校長王文亮表示，今年超額14人，分別轉介至鄰近國小，但有4人原要轉介至善化國小，該校因沒有多餘校舍，因此又轉回來原校。

大成國小校長王文玲則說，目前超額34人，同樣透過轉介到其他鄰近學校，不過有17人也是遇到善化國小無法收的問題，因此回到原來的學校，每班的學生增至33、34人左右。

永康國小校長黃淑燕表示，考量校地小、低年級不適用3樓以上校舍，未錄取的新生有83人，目前已有16人成功轉介至他校；校長強調，未錄取且有意願回到永康國小就讀的學生都列為備取生，若正取放棄入學機會，將按照備取順位作通知。