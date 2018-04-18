影╱他反串演活蛛蜘精 百年傳說18嬈搬上舞台

2018-04-18 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



嘉義阮劇團以台南市定民俗新化十八嬈傳說為發想，創作「城市戀歌進行曲」，將從20日起連續3天晚上7點，在台南今日戲院連演3天，劇中十八嬈蜘蛛精由26歲男演員廖家輝反串，他扮相美麗，演技精彩，去年首演一炮而紅，男女老少都被迷倒，成了該劇最受歡迎的角色，廖家輝今天專程到台南宣傳，他靦腆地說，沒想到第一次反串竟然這麼受歡迎，很感謝觀眾的支持，希望這次大家能踴躍進到戲院，欣賞他們不同於戶外的全新表演。

廖家輝從高中就開始演戲，復興高中戲劇科及台灣藝術大學戲劇系畢業，目前是金枝演社演員，專長是「胡撇仔戲」，來自於日語中對於opera戲劇的發音，有許多隨興演出的劇碼，阮劇團「城市戀歌進行曲」首度找他合作，演出蛛蜘精，是貫穿全場的角色，戲分吃重，廖家輝以豐富的肢體及表情，加上風趣的對白，去年在新化大目降廣場首演大受歡迎，顛覆150年來傳說的蛛蜘精是負面的形象，轉為是現代女性勇敢追求愛的自由與平等。

廖家輝說，傳統十八嬈民俗中，女性是被束縛的角色，蜘蛛精是引誘女性破除傳統的負面角色，但在「城市戀歌進行曲」，蜘蛛精要傳達的是「愛是沒有任何拘束的」，要從傳統中解放，在愛情中男女是平等的，不論是男生或女生，都有追求愛的自由及平等的權利。

阮劇團導演汪兆謙表示，傳統蛛蜘精的傳說，用現代的手法用台語歌舞劇呈現，過去說傳統和現代是對立的，做為文化工作者，很重要的使命是穿針引線，雖是改編自傳統民俗活動，但總有歷久彌新，可以和現代民眾對話的，希望未來是尊重傳統，不只是想著革新，還能會傳統找到新的出路，一個地方的傳說可以搬上舞台，甚至走上國際。