守護古圳 民生國中親師生展開清岸行動

2018-04-17 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



道將圳被稱為是嘉義市母親河，嘉義市立民生國中就在河道旁，這條古圳，灌溉涵養嘉南平原，也陪伴民生國中師生成長。

古圳臨路，河道兩岸隨處可見菸蒂、飲料罐等，民生國中師生決定展開「護城河清岸行動」，600名國二學生帶著打掃工具，為這條古圳付出關懷。

民生國中校長陳明君、家長會長黃科元、福民里長陳金川等人也響應，社區志工媽媽也投入，別具意義。有學生說，看到環境變美，很有成就感。