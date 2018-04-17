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守護古圳 民生國中親師生展開清岸行動

2018-04-17 23:07聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

道將圳被稱為是嘉義市母親河，嘉義市立民生國中就在河道旁，這條古圳，灌溉涵養嘉南平原，也陪伴民生國中師生成長。

古圳臨路，河道兩岸隨處可見菸蒂、飲料罐等，民生國中師生決定展開「護城河清岸行動」，600名國二學生帶著打掃工具，為這條古圳付出關懷。

民生國中校長陳明君、家長會長黃科元、福民里長陳金川等人也響應，社區志工媽媽也投入，別具意義。有學生說，看到環境變美，很有成就感。

陳明君說，孩子的手其實是很有「力量」的，鼓勵孩子付諸行動，關心生活周遭環境，才能對環境產生更深的連結和情感

嘉義市民生國中親師生600餘人今天下午展開「護城河行動」，彎腰清理道將圳周邊環境...
嘉義市民生國中親師生600餘人今天下午展開「護城河行動」，彎腰清理道將圳周邊環境，恢復古圳美麗乾淨面貌。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市民生國中親師生600餘人今天下午展開「護城河行動」，彎腰清理道將圳周邊環境...
嘉義市民生國中親師生600餘人今天下午展開「護城河行動」，彎腰清理道將圳周邊環境，恢復古圳美麗乾淨面貌。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市民生國中親師生600餘人今天下午展開「護城河行動」，彎腰清理道將圳周邊環境，恢復古圳美麗乾淨面貌。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市民生國中親師生600餘人今天下午展開「護城河行動」，彎腰清理道將圳周邊環境，恢復古圳美麗乾淨面貌。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市民生國中親師生600餘人今天下午展開「護城河行動」，彎腰清理道將圳周邊環境，恢復古圳美麗乾淨面貌。記者王慧瑛／攝影
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嘉義市民生國中親師生600餘人今天下午展開「護城河行動」，彎腰清理道將圳周邊環境，恢復古圳美麗乾淨面貌。記者王慧瑛／攝影
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