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酸「正晶」赴美產子詐健保 法院今判蔡正元無罪

稱李登輝是他「老師的老師」黃偉哲這麼說

2018-04-17 19:18聯合報 記者謝進盛╱即時報導

立委黃偉哲今下午拜會前總統李登輝請益，談論台灣和牛「源興牛」、IoT、台灣水果、技職教育等話題，黃說，特別來向李前總統請教農業，獲益匪淺。

黃偉哲由競選服務處發言人郭國文陪同拜會，黃向李前總統說，自己是台大農推系，是前台北市長黃大洲的學生，算起來李前總統是他「老師的老師」，是祖師爺輩的，他特別來向李前總統請益。

提到自己復育的台灣和牛「源興牛」，李前總統說，很開心在台灣找到比日本和牛基因更純正的品種，黃偉哲也向李前總統提出台南市有畜試所、相關農業研究機構、專業屠宰場所等，將如果能將「源興牛」帶來台南，整個畜牧業上下游相關產業鍊都會帶動，李前總統也欣然同意。

李前總統提及，行政院長賴清德院長擔任台南市長時，也曾向他提及「源興牛」到台南發展養殖的想法，李前總統說，日本的和牛曾在台灣養殖，當時有三個農場，其中第三農場就在萬里。

李前總統說，養殖牛產業鍊都可以進入技職教育，從養殖、切肉、到烹調等一系列過程，是非常大產業市場，可以結合技職教育發展，拓展更多就業機會，年輕人可以有更廣闊的未來。

李前總統也贈送黃偉哲一本他與浜田宏一共同撰寫的「日台IoT同盟」，認為台灣要發展IoT要建立在台灣目前半導體的基礎上，就可以擺脫台灣代工的現況，躍上國際舞台跟國際競爭。

黃偉哲也贈送台南後壁上水米、善化麻油、水果、稻草注連繩等，李前總統也回贈送著作的「最高領導者的條件」一書及他的墨寶「誠實自然」瓷盤，相信黃偉哲可以順利當選台南市長。

立委黃偉哲下午拜會前總統李登輝。圖/黃偉哲服務處提供
立委黃偉哲下午拜會前總統李登輝。圖/黃偉哲服務處提供
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黃偉哲台大李登輝

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