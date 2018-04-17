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讓學生少吃粉筆灰 水上國中3教室換水擦環保黑板

2018-04-17 17:48聯合報 記者卜敏正╱即時報導

「不用吃粉筆灰了！」嘉義縣水上國中三教室近期新設「 水擦式環保黑板」，特製粉筆寫板書後，用濕抹布即完全擦拭、不會出現粉塵。學校教師直言，傳統粉筆寫完、擦黑板除要忍受PM 2.5粉塵，手指還可能龜裂，這套新黑板粉筆對學生、老師健康都是福音。

嘉義縣水上國中校長洪文祥，為改善校園教學環境，減少噪音及PM 2.5污染，自去年開始透過多方募款，在教室增設冷氣空調，今年又將3間教室改設「 磁吸式水擦環保黑板」，打造無塵、無灰環保教室。他坦言，過去讀書、教書吸太多粉筆粉塵，當校長當然要想辦法改善教學環境！

他說，近年環境空汙嚴重，許多人都關注戶外PM 2.5，卻往往忽略室內粉筆、粉塵可能就是 PM 2.5污染源。日前看過相關影片，當學生擦黑板時，教室裡PM 2.5會瞬間升高2倍，這些粉筆灰對老師、學生健康有很大影響。

「 沒有粉筆灰了！」在無塵環保教室上課的同學說，過去老師寫黑板、擦黑板，前排粉筆灰非常嚴重，現在新的黑板用濕抹布擦拭時，已沒有粉筆灰了。

洪文祥說，更換新式環保黑板後，特製粉筆價格雖然比較高，但粉筆用量較省，目前校內先設置3間無塵環保教室試用，讓師生感受差異性，若評價好、經費到位，考慮陸續幫教室改裝， 以減少教室內污染，保護師生健康。

水擦式環保黑板不會出現粉塵。記者卜敏正／攝影
水擦式環保黑板不會出現粉塵。記者卜敏正／攝影
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水擦式環保黑板不會出現粉塵。記者卜敏正／攝影
水擦式環保黑板不會出現粉塵。記者卜敏正／攝影
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環保黑板只要用濕抹布即可 擦拭乾淨。記者卜敏正／攝影
環保黑板只要用濕抹布即可 擦拭乾淨。記者卜敏正／攝影
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水上國中設置3間無塵無灰環保教室。記者卜敏正／攝影
水上國中設置3間無塵無灰環保教室。記者卜敏正／攝影
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