康寧大學日間部明年度剩2系 校方：朝健康產業聚焦

2018-04-17 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市議會副議長郭信良今在議會質詢，指出康寧大學疑要退場，今年招收多個科系的學生，但校方卻決定明年度要將所有科系整併剩2個科系，要今年就讀的新生該如何是好。校方回應，明年度日間部大學部分將從今年的4科系調減為2科系，盼藉由轉型，突顯學校主打健康產業科系，吸引更多對健康產業有興趣的學生來就讀。

郭信良指出，目前康寧大學有多個科系，但有老師爆料校方請他們自動離職或退休，因108年度日間部大學將剩下2科系，教職人員不需再這麼多。郭信良說，校方既然要系所整併，今年就不該針對所有科系招生，否則今年大一的學生到了明年該怎麼辦。

康寧大學表示，學校目前有健康數位科技學系、健康照護管理學系、休閒管理學系、應用外語學系、餐飲管理學系、企業管理學系、資訊傳播學系等7系所，但因餐飲、企管及資訊傳播系的日間部大學生註冊率較低，因此今年日間部大學部停招，碩士班、進修部仍維持招生。