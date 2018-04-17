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中研院士大表態：別再卡管 人才不分藍綠

康寧大學日間部明年度剩2系 校方：朝健康產業聚焦

2018-04-17 13:11聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市議會副議長郭信良今在議會質詢，指出康寧大學疑要退場，今年招收多個科系的學生，但校方卻決定明年度要將所有科系整併剩2個科系，要今年就讀的新生該如何是好。校方回應，明年度日間部大學部分將從今年的4科系調減為2科系，盼藉由轉型，突顯學校主打健康產業科系，吸引更多對健康產業有興趣的學生來就讀。

郭信良指出，目前康寧大學有多個科系，但有老師爆料校方請他們自動離職或退休，因108年度日間部大學將剩下2科系，教職人員不需再這麼多。郭信良說，校方既然要系所整併，今年就不該針對所有科系招生，否則今年大一的學生到了明年該怎麼辦。

康寧大學表示，學校目前有健康數位科技學系、健康照護管理學系、休閒管理學系、應用外語學系、餐飲管理學系、企業管理學系、資訊傳播學系等7系所，但因餐飲、企管及資訊傳播系的日間部大學生註冊率較低，因此今年日間部大學部停招，碩士班、進修部仍維持招生。

校方表示，學校整體規劃主打健康產業科系，希望藉由科系調整讓學校更具主題性，明年日間部大學將調為休閒管理系、健康照護系2科系，其他科系將停招，為了兼顧學生就學權益，即使停招的科系仍會保留2名以上的師資，保障學生順利畢業；原本碩士班、進修部有7科系，將研議調為5科系，詳細規畫校方尚在討論中。

台南康寧大學明年度日間部將調減為2科系。本報資料照片
台南康寧大學明年度日間部將調減為2科系。本報資料照片
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康寧大學大學生

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