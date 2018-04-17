馬稠後產業園區 有國內首座空中自行車道

2018-04-17 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府依產創條例自力興辦的馬稠後產業園區第一期開發案，廠商反映熱烈，土地完售建廠中，開發商在入口建巨大圓弧狀地標意象，形狀有如套馬索，有網友說「 這是要招引外星人嗎?」， 除入口意象引發熱議，園區又在施設藍色系環狀藍色空中自行車道，遠望有如一條藍帶高掛半空吸睛，預定8月完工。

馬稠後產業園區區緊鄰82號東西向快速道路，距離高鐵嘉義站約4公里，交通便利，第一期開發85公頃，招商成績亮眼，49公頃建廠用地規劃33筆坵塊全部完售，平均每坪標售價格3萬2000元，全部29家廠商將進駐，目前8家施工建廠中，全部投產預計創造297億年產值，帶動產業發展及就業。

縣府經發處參考南科及中科園區平面自行車道，由開發商施設環狀空中自行車道全長1.7公里，高2.5公尺，車道寬3.5公尺，連同平面車道1.2公里，共2.9公里，車道圍繞整個園區，自行棧道採用鋼管桁架，搭配滯洪池拱形鋼懸索景觀橋及觀景平台，工人在一條藍帶車道施工， 吸引路過快速公路車輛駕駛人注意。