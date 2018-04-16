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智慧城市抵嘉 ICF共同創辦人訪興嘉國小

2018-04-16 23:44聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市今年獲選國際智慧城市論壇（ICF）TOP 7，已是連續第2年獲得，16日下午ICF共同創辦人Robert Bell至嘉義市興嘉國小實地考察並體驗市府、學校與社區結合環保與智慧城市的成果。

Robert Bell對環保局推出的「嘉義市環保即時通」App頗感興趣，透過GPS或輸入地址定位，可查詢垃圾清運時間、地點及垃圾車即時位置等資訊，App還設有推播提醒倒垃圾功能，市民不會忘記倒垃圾。

興嘉國小的環境保護與能源課程採用互動式教學，激發學習樂趣。以貨櫃屋打造的「能源教育館」設有腳踏車發電系統，讓小朋友了解到，一度電雖然只要三元，用踩腳踏車的方式發電卻需要20小時，使小朋友體驗到節電的重要性，Robert Bell也親自試踩了腳踏車。另一貨櫃屋則是設置了互動式問答的「節能智慧王挑戰擂台」。興嘉國小更是將環保節能知識設計成大富翁，透過遊戲之餘更能將知識落實於日常生活中。

興嘉國小也是全台首間設置iEN（Intelligent Energy Network）智慧節能系統的學校，此系統能即時監控並提供學校空氣品質、用水、用電、碳足跡等相關資訊。數據對小朋友來說較為艱澀難懂，校方將iEN數據製成圖表，學生能對用電高低的趨勢一目了然，進而產生節電動機。此系統由市府教育處提供經費，中華電信針對興嘉國小客製化製作。

ICF校園實地訪視也包括社區參與，各社區設置攤位展示成果。如福民社區回收廢油與廚餘，製作環保洗碗精、環保皂、有機肥料等環保產品。而磚窯社區研發「生態植栽桶」，將廚餘桶外層配置土壤並種植植栽，廚餘則在桶內發酵成肥料供植栽利用，達成生生不息的循環效益。

2018年嘉義市全球七大智慧城市實地訪查為16、17日兩天，17日將陸續參訪民族國小、嘉義文創產業園區、嘉義市政府等，考察智慧城市治理成效。

嘉義市今年獲選國際智慧城市論壇（ICF）TOP 7，已是連續第2年獲得，16日下...
嘉義市今年獲選國際智慧城市論壇（ICF）TOP 7，已是連續第2年獲得，16日下午ICF共同創辦人Robert Bell至嘉義市興嘉國小實地考察並體驗市府、學校與社區結合環保與智慧城市的成果。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市今年獲選國際智慧城市論壇（ICF）TOP 7，已是連續第2年獲得，16日下...
嘉義市今年獲選國際智慧城市論壇（ICF）TOP 7，已是連續第2年獲得，16日下午ICF共同創辦人Robert Bell至嘉義市興嘉國小實地考察並體驗市府、學校與社區結合環保與智慧城市的成果。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市今年獲選國際智慧城市論壇（ICF）TOP 7，已是連續第2年獲得，16日下午ICF共同創辦人Robert Bell至嘉義市興嘉國小實地考察並體驗市府、學校與社區結合環保與智慧城市的成果。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市今年獲選國際智慧城市論壇（ICF）TOP 7，已是連續第2年獲得，16日下午ICF共同創辦人Robert Bell至嘉義市興嘉國小實地考察並體驗市府、學校與社區結合環保與智慧城市的成果。圖／嘉義市政府提供
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廚餘考察節電

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