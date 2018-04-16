孩子不夠安全？虎尾鎮結合商圈建構兒童安全網

2018-04-16 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



受虐兒童比率居高不下，雲林家扶中心邀請虎尾鎮魅力商圈，加入「兒保好鄰居」行列，獲商圈熱烈回響，建構綿密的孩童安全網，讓孩子安心並快樂成長。

雲林家扶副主委李萬吉代表感謝虎尾鎮長林文彬與鎮代會主席丁學忠，及虎尾鎮魅力商圈發展協會理事長程素鳳等12個店家，今天在虎尾鎮公所響應「兒保好鄰居」愛心商家簽署行動。

林鎮長揭開五大行動任務「兒少重視」「保持關心」「好好傾聽」「鄰里通報」「居安思危」，希望商家幫忙觀察、關心社區的每個孩子，若發現任何孩子受虐或被疏忽，應要即時通報。

丁學忠也說，保護兒童是無時無刻的工作，他常也提醒代表走訪鄰里時，對孩童要多一點關懷，就少一點傷害。

家扶兒保組督導楊淑惠依家扶基金會統計分析，施虐者特質前三名依序是服務業、工礦業、失業者與臨時工。關係則是父或母、同居人、(外)祖父母。

楊淑惠感謝商圈理事長程素鳳號召商圈八方雲集、鮮友火鍋、圓石禪飲新興店、豐麟企業社、張維修藥局、承家服飾、浙江湯包、全家便利商店虎尾虎威店、傑克男飾、晶晶蛋糕城、東芳華歌爾莎薇專門店、WHY AND 1/2童裝等愛心商店加入兒保好鄰居。

期待大家共同關心，若發現兒童異常的畏懼緊張、穿著不合身衣服、手臂有不明傷痕，流浪街頭等，希望及時協助保護並通報。