南市議員選情 從這一點就能看出藍營的艱困

2018-04-16 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市議員國民黨唯一登記人數超過提名人數的第3選區，今天發表民調結果，由曾任台南縣議員的尤榮智以些微的差距出線，黨部表示，針對登記人數低於提名人數的選區，在4月底前一定會足額提名。

另外民進黨針對台南市第7選區（永康區）現任國民黨籍議員李坤煌不再參選，決議將原本提名3人，增加到4人。

台南市各市議員選區，國民黨日前完成參選登記，包括第2、4、5、7等選區，登記的人數都少於提名人數，其中只有第3選區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）預計提名1人，但有3人登記，超過提名人數，必須進行民調。

民調結果上午在黨部公布，兩家民調公司的結果，尤榮智平均支持率為44.8%，謝總茹43.8%，涂良汶11.4%，由尤榮智勝出，黨部代理主委謝淑媛表示，尤榮智曾任代表會主席、六甲鄉長、台南縣議員，從政經歷豐富，現擔任六甲區黨部主任委員，是人脈豐沛實力雄厚的戰將。

政壇指出，國民黨選情吃緊，現任兩位議員包括7選區的李坤煌及5選區的林全忠，都在沒有推出接班人的情況下，表態不再參選，也給了對手機會。

民進黨台南市黨部主委顏純左表示，針對李坤煌不選，已召開臨時執委會，希望能向中央黨部爭取增加一席提名名額，經投票以3比9票通過4席提名之決議。對此，中央黨部在4月11日第17屆中央執行委員會第15次會議中決議辦理，必要時因應情勢變化得再徵召1席，以初選第4名為優先考量之徵召對象。