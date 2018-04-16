親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽起駕遶境
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台獨說 郁慕明告發賴清德涉內亂遭簽結

南市議員選情 從這一點就能看出藍營的艱困

2018-04-16 15:27聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市議員國民黨唯一登記人數超過提名人數的第3選區，今天發表民調結果，由曾任台南縣議員的尤榮智以些微的差距出線，黨部表示，針對登記人數低於提名人數的選區，在4月底前一定會足額提名。

另外民進黨針對台南市第7選區（永康區）現任國民黨籍議員李坤煌不再參選，決議將原本提名3人，增加到4人。

台南市各市議員選區，國民黨日前完成參選登記，包括第2、4、5、7等選區，登記的人數都少於提名人數，其中只有第3選區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）預計提名1人，但有3人登記，超過提名人數，必須進行民調。

民調結果上午在黨部公布，兩家民調公司的結果，尤榮智平均支持率為44.8%，謝總茹43.8%，涂良汶11.4%，由尤榮智勝出，黨部代理主委謝淑媛表示，尤榮智曾任代表會主席、六甲鄉長、台南縣議員，從政經歷豐富，現擔任六甲區黨部主任委員，是人脈豐沛實力雄厚的戰將。

政壇指出，國民黨選情吃緊，現任兩位議員包括7選區的李坤煌及5選區的林全忠，都在沒有推出接班人的情況下，表態不再參選，也給了對手機會。

民進黨台南市黨部主委顏純左表示，針對李坤煌不選，已召開臨時執委會，希望能向中央黨部爭取增加一席提名名額，經投票以3比9票通過4席提名之決議。對此，中央黨部在4月11日第17屆中央執行委員會第15次會議中決議辦理，必要時因應情勢變化得再徵召1席，以初選第4名為優先考量之徵召對象。

而民進黨台南市議員初選民調將在23到27日辦理，目前提名名單尚未出爐。政壇人士表示，從民進黨基本上都足額提名，登記參選的人也多，對照國民黨多個選區登記人數少於提名人數，可以看出國民黨選情的艱困。

國民黨台南市黨部上午公布市議員第3選區的民調結果。記者修瑞瑩／攝影
國民黨台南市黨部上午公布市議員第3選區的民調結果。記者修瑞瑩／攝影
分享
國民黨台南市黨部上午公布市議員第3選區的民調結果，由尤榮智（中）勝出，與其他登記...
國民黨台南市黨部上午公布市議員第3選區的民調結果，由尤榮智（中）勝出，與其他登記參選人合掌象徵團結。記者修瑞瑩／攝影
分享

國民黨民進黨

相關新聞

影╱5年不漲 台南楊哥楊嫂肉粽不再掛樹頭賣了

2018-04-16 15:03

這老闆懂她們的好 中高齡工作真打拚

2018-04-15 23:53

飯店頂樓設窯爐 員工認養植栽

2018-04-15 23:48

隱形的歧視！空巢期主婦就業常卡關

2018-04-15 23:40

零撲殺 台南擬辦夏令營 讓孩子參與訓練狗

2018-04-15 23:10

台南認養車上路 毛小孩還有冷氣吹

2018-04-15 23:04

綠營明日之星林緗亭 棄選水上鄉長拚連任議員

2018-04-15 22:17

柑仔店84歲阿嬤70歲學畫 充滿童趣開畫展圓夢

2018-04-15 21:20

來嘉縣賞螢火蟲夜舞 保證Monday不blue

2018-04-15 19:46

七合一選舉嘉義縣明登記 林沐惠兼黨部主委拚連任

2018-04-15 18:37

當台灣鯛碰到黑蒜 達人料理賽激盪出美食豐富味蕾

2018-04-15 17:24

當年75萬買的大師作品「分合隨緣」 現值上億將搬家

2018-04-15 16:18

台南動物認養行動專車上路 浪浪變家狗美美回娘家

2018-04-15 15:30

台南永康議員初選戰火猛烈！林俊憲今為陳宗明站台

2018-04-15 13:42

台南香科年首發 蘇厝真護宮燒王船

2018-04-15 12:22

影／2018台南香科年首發 安定真護宮「送王」燒王船

2018-04-15 11:38

一半以上無照駕駛！雲林開辦外配免費考照加強班

2018-04-15 10:58

3代傳承老店 大林菜市場「市長」春捲皮是遊子最愛

2018-04-15 09:37

二仁溪成布袋蓮溪？河川局要協調南、高兩市改善

2018-04-15 07:27

老字號飯店創造驚喜 員工認養空中花園大改造

2018-04-15 22:15
看更多

熱門文章

大甲媽果真是「雨水媽」才踏入西螺雨水跟著來

2018-04-15 20:09

屏東三大日音樂節人氣高 勝過墾丁音樂季

2018-04-15 22:49

淡海輕軌夜間試車 網友搶拍PO網「終於遇到了」

2018-04-15 16:48

看媽祖遶境 顏寬恒：「不能騙神明」促成跟轎動力

2018-04-15 21:25

他感嘆萬里蟹害荷包大失血 朱立倫卻笑瞇了眼

2018-04-16 12:43

勇者！克服小兒麻痺 腳套支架征服百岳

2018-04-16 01:37

基隆嶼封島3年 今夏要重新開放囉

2018-04-15 21:16

酒駕受害人坐輪椅躦轎腳 鑾轎貼心抬高賜福

2018-04-15 16:50

淡海輕軌夜間試車 網友興奮直擊

2018-04-16 00:55

買下荒地不開發 守護鳥與蛙

2018-04-16 00:34

砍樹再種樹? 台中「8年100萬棵樹」又遭質疑

2018-04-15 22:15

竹市「光華迷宮陣」 連居民也搞混

2018-04-16 00:16

綠營明日之星林緗亭 棄選水上鄉長拚連任議員

2018-04-15 22:17

大甲媽祖抵西螺 萬人接駕入城

2018-04-15 19:37

為病母祈福 他背媽祖徒步600公里

2018-04-16 00:09

老字號飯店創造驚喜 員工認養空中花園大改造

2018-04-15 22:15

防PＭ2.5飆升 大甲媽祖明到新港奉天宮環局勸減炮

2018-04-15 17:09

阿醜老闆娘 港都「鮮」出名

2018-04-16 00:47

封島3年…基隆嶼7月開放 下月先淨灘

2018-04-16 00:13

穿短褲上班節能減碳？柯Ｐ：穿短褲也是可以

2018-04-16 11:47

花蓮縣道193拓寬花7億 環團：亂花錢債留子孫

2018-04-16 11:37

大甲媽遶境彰化 爆數波衝撞

2018-04-15 23:42

當年75萬買的大師作品「分合隨緣」 現值上億將搬家

2018-04-15 16:18

企業響應環保 禁用一次性與美耐皿餐具

2018-04-16 11:57

北市高風險家庭多 議員呼籲建置高風險家庭資料庫

2018-04-16 07:25

高雄萬大工業區19日停水8小時 2萬1千戶快儲水

2018-04-16 10:28

國民黨南市議員第三選區初選出爐 尤榮智險勝

2018-04-16 12:55

樂成宮旱溪媽祖起駕 遶境有200年歷史

2018-04-16 11:08

這老闆懂她們的好 中高齡工作真打拚

2018-04-15 23:53

影╱5年不漲 台南楊哥楊嫂肉粽不再掛樹頭賣了

2018-04-16 15:03

中市太平區路紛雜 連總統也迷路

2018-04-16 00:14

植物人躦轎腳 大甲媽鑾轎抬高高

2018-04-15 23:40

若立院設成功嶺 蔡其昌：讓陸客參觀陳抗，啟發民主

2018-04-16 13:46

輕軌拉房客 苓雅、前鎮「起新厝」

2018-04-16 00:46

建商搶進中軟 連鎖餐飲先卡位

2018-04-16 00:19

蔡其昌：民進黨初選制度給新人鼓勵 促政治流動

2018-04-15 18:16

影╱民進黨廖志城宣布參選埔里鎮長 泛藍前議員倒戈力挺

2018-04-16 14:56

柑仔店84歲阿嬤70歲學畫 充滿童趣開畫展圓夢

2018-04-15 21:20

中軟6月啟用 「熊超人」成打卡熱點

2018-04-16 00:20

視察十全滯洪工程 陳菊：將交棒給許立明完成

2018-04-16 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top