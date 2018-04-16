綠營嘉縣梅山鄉農會總幹事登記選鄉長 地方投下震撼彈

2018-04-16 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨嘉義縣黨部今天起到20日，受理下屆議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，以及下屆縣黨部主委、縣及全國黨代表參選領表登記，領表登記踴躍， 其中曾任兩屆鄉長的鄉農會總幹事黃世裕，回鍋登記鄉長，與鄉長劉宏文支持的鄉公所秘書林俊謀爭取提名，競爭激烈；議員兼黨部主委林沐惠領表爭取連任。

議員7個選區共提名20席，只有第三選區大林鎮、溪口鄉及梅山鄉開放不提名，該選區3個鄉鎮市長幾乎都有競爭，堪稱超級選區，梅山鄉公所秘書林俊謀率先登記，梅山農會總幹事黃世裕接著也完成登記；大林鎮民代表陳春一登記，挑戰議員派代鎮長的葉和平；溪口鄉長也會出現選局，議員詹金繪表態換跑道選鄉長，挑戰代理鄉長孫維聰。

水上鄉議員林緗亭棄選鄉長，將登記議員拚連任； 阿里山鄉鄒族議員石信忠，是否換跑道選鄉長，還在評估；議員兼黨部主委林沐惠決定拚議員及主委連任；林沐惠說，議員同選區若登記人數超過提名席次，鄉鎮市長超過1人以上，黨部會先協調，協調不成再辦初選民調，鄉鎮市長及議員登記費12萬元加3萬元保證金，合計15萬元；鄉鎮市民代表及村里長登記費4萬元，保證金1萬元，登記者黨齡須符合黨章規定，不欠繳黨費。