地牛翻身！嘉縣規模4有感地震

相關新聞
柑仔店84歲阿嬤70歲學畫 充滿童趣開畫展圓夢2018-04-15 21:20
當台灣鯛碰到黑蒜 達人料理賽激盪出美食豐富味蕾2018-04-15 17:24
當年75萬買的大師作品「分合隨緣」 現值上億將搬家2018-04-15 16:18
台南動物認養行動專車上路 浪浪變家狗美美回娘家2018-04-15 15:30
台南永康議員初選戰火猛烈！林俊憲今為陳宗明站台2018-04-15 13:42
台南香科年首發 蘇厝真護宮燒王船2018-04-15 12:22
影／2018台南香科年首發 安定真護宮「送王」燒王船2018-04-15 11:38
一半以上無照駕駛！雲林開辦外配免費考照加強班2018-04-15 10:58
3代傳承老店 大林菜市場「市長」春捲皮是遊子最愛2018-04-15 09:37
二仁溪成布袋蓮溪？河川局要協調南、高兩市改善2018-04-15 07:27
新化賞螢開跑 梅嶺周六接力2018-04-14 23:34
新化拍螢光 「長條曲線」繞林場2018-04-14 23:31
嘉市北排水掀蓋 市民就怕淹水2018-04-14 23:14
清淤移樹一卡車 水上鄉水溝重見天日2018-04-14 23:09
布袋蓮遮蔽 2溪「看不到溪水」2018-04-14 23:07
新住民媽媽考照難 雲縣開班惡補2018-04-14 23:03
讀者爆保養未落實 森鐵：有紀錄2018-04-14 22:57
84歲奇葩阿嬤 73歲學畫的馬江寶治國畫個展2018-04-14 20:14
從克難到賽事熱絡 嘉義縣滑輪溜冰錦標賽推廣12年2018-04-14 19:50
嘉市北排水維新段掀蓋 市民只望擺脫淹水夢魘2018-04-14 19:49
許忠信：台派鼓勵選台南市長 肩上責任重2018-04-14 17:43
森鐵車頭未落實保養？投訴者：說好的行車安全呢2018-04-14 13:09
派出所長兒子考上研究所 立委議員鄉長主席全來祝賀2018-04-14 12:44
台灣窮人僅美日十分之一？ 張豪澤：很多請領補助被拒2018-04-14 12:41
紙漿汙泥加工再製磚發惡臭 環保局勒令停工2018-04-14 10:21
山中美味傳奇山豬耳粽 不用網紅靠口碑行銷2018-04-14 09:24
熱門文章
又打起來了！大甲媽祖凌晨在彰化爆發搶轎衝突2018-04-15 02:25
大甲媽遶境再爆搶轎衝突 學者：媽祖被挾持，會高興？2018-04-15 08:57
孝子里長為重病母親背媽祖環島 抵奉天宮跪拜媽祖2018-04-15 15:06
桃園國民運動中心來了 運動迷嗨翻2018-04-14 23:53
零星鞭炮煙火聲 彰化歷來最安靜的大甲媽遶境2018-04-15 04:09
大甲媽果真是「雨水媽」才踏入西螺雨水跟著來2018-04-15 20:09
里民服務當報案！退休警當里長伯 社區治安超有感2018-04-15 11:00
教授瘋媽祖遶境 1800學生到場「上課」2018-04-14 23:49
少了爆竹煙火 警：大甲媽10年通行最快速2018-04-15 10:33
淡海輕軌夜間試車 網友搶拍PO網「終於遇到了」2018-04-15 16:48
影／2018台南香科年首發 安定真護宮「送王」燒王船2018-04-15 11:38
一半以上無照駕駛！雲林開辦外配免費考照加強班2018-04-15 10:58
墾丁船帆石換新陽傘 視覺美感大大加分2018-04-15 12:08
大甲媽搶轎打成團 律師：出現法律空窗期？2018-04-15 13:23
熊讚多12根白毛被罵醜 北市府：18日新造型就亮相2018-04-15 13:40
新北、北市推水果公園 高雄反要移除公園果樹2018-04-15 12:11
老屋加蓋有無房屋稅？ 稅捐處告訴你2018-04-15 16:16
地牛翻身！嘉縣規模4有感地震2018-04-15 22:25
潑水沖厄運 新北潑水節封街慶祝2018-04-15 11:00
看媽祖遶境 顏寬恒：「不能騙神明」促成跟轎動力2018-04-15 21:25
大甲媽遶境 搶轎又爆肢體衝突2018-04-15 12:53
他們改種無毒洋蔥 樂當「快樂傻子 」2018-04-15 07:36
大甲媽趕路神速 警：沒鞭炮差很多2018-04-15 12:30
台南永康議員初選戰火猛烈！林俊憲今為陳宗明站台2018-04-15 13:42
利用大數據抓出漏水點 台水研發抓漏軟體有成2018-04-15 10:59
大甲媽祖抵西螺 萬人接駕入城2018-04-15 19:37
熊讚改版遭曝光 柯文哲：台北市政府沒有秘密2018-04-15 15:38
高雄市地重劃省70億元徵地費 少康營區變小港之肺2018-04-14 23:20
當年75萬買的大師作品「分合隨緣」 現值上億將搬家2018-04-15 16:18
竹南特例／補選上鎮長 連3屆判無效2018-04-14 23:20
雙北定期票16日啟用 售出逾10萬張2018-04-15 15:25
防PＭ2.5飆升 大甲媽祖明到新港奉天宮環局勸減炮2018-04-15 17:09
酒駕受害人坐輪椅躦轎腳 鑾轎貼心抬高賜福2018-04-15 16:50
萬元有找或看世足賽 高市旅行公會國際旅展報好康！2018-04-15 00:38
母親節疏運 高鐵推「大學生5折孝親優惠列車」2018-04-15 12:12
二仁溪成布袋蓮溪？河川局要協調南、高兩市改善2018-04-15 07:27
藍腹鷴寶寶落水溝 鐵漢伸暖手2018-04-15 14:13
很誠品的二手書店 茉莉翻轉台灣舊書店2018-04-15 10:19
智慧時代到來 划龍舟也講究「科技化」2018-04-14 23:14
3代傳承老店 大林菜市場「市長」春捲皮是遊子最愛2018-04-15 09:37
留言