綠營明日之星林緗亭 棄選水上鄉長拚連任議員

2018-04-15 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



民進黨嘉義縣黨部明天受理下屆鄉鎮市長及議員領表登記，縣長初選擔任勝選提名翁章梁陣營發言人的議員林緗亭，對決家鄉水上長劉敬祥支持的議長張明達，選後，地方勸進她換跑道改選鄉長，讓她陷入掙扎，今晚貼臉書說，為綠營團結，攜手共好，水上更好，她爭取議員連任，支持現任鄉長劉敬祥爭取連任。

林緗亭說，一直以來，民進黨初選模式都是選時百家爭鳴，選後團結一致，這次縣長初選後，她陪翁章梁感恩之旅，基層勸進她選鄉長，她能理解黨內因初選撕裂造成對立，讓支持者情緒急欲找到出口，但在此關鍵時刻，黨內需要的是團結整合，她深知唯有綠色大團結，年底才能大勝選，也才對得起支持者這段時間以來的用心相挺。

4年前，她選擇踏入政壇，「水上共好」一直是她堅持理念與目標，握過每雙手，每個鄉親對她期待眼神，都是她從政路上最大支持與力量，她真的不樂見黨內初選激烈造成的裂痕持續擴大。