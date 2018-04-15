老字號飯店創造驚喜 員工認養空中花園大改造

2018-04-15 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



老字號飯店為顧客創造驚喜！嘉義市兆品酒店總經理宋滿金帶頭，率員工在飯店頂樓打造空中花園及一座窯爐，員工認養照顧植栽，參與感十足，也凝聚向心力。

兆品酒店11樓頂因為陽光烈、風大，植物生長不易，生命力不佳。宋滿金與園藝治療師余雪蘭討論後，啟動空中花園大變身計畫。

余雪蘭依據現有硬體條件，挑選適宜生長、展現的植物，兼具視覺繽紛感，沒有花費太多成本，就讓空中花園變得生氣蓬勃、百花齊放，一年四季各有風情。

「透過照顧，才能產生連結與感情」宋滿金鼓勵同仁認養，協力守護空中花園，澆水時，看到植物改變，既紓壓又有成就感。客房部經理楊英明笑說，和植物變朋友，煩悶時，到空中花園走走，能獲得正能量。

宋滿金認養一株九重葛，從原本不起眼的「醜小鴨」，近期綻放出鮮活的花朵，讓她更有信心。

兆品酒店住客在頂樓吃早餐，許多人會走到花園拍照、賞花，許多熟客發現「花園變亮、變美了！」

這項改造計畫去年10月底進場，經過半年，成果看得見。余雪蘭說，原本花園的「醜植物」堆在角落，經過一番巧思改造，植物回歸到原來的工作崗位。

早餐主廚郭豪甡擅用窯爐做手工麵包、pizza、烤地瓜等，獲得好評。宋滿金說，住客或用餐客人，可參與窯烤pizza DIY，20人以上即可預訂，每人酌收300元。