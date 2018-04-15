柑仔店84歲阿嬤70歲學畫 充滿童趣開畫展圓夢
偏僻山區嘉義縣番路鄉公田村84歲阿嬤馬江寶治，73歲跟隨李國聰大師學畫，受竹崎文化藝術基金會邀請展出20餘幅彩墨作品，充滿質樸童趣與懷舊氛圍，每幅畫都是她腦中回憶故事，今天舉辦開幕茶會，副縣長吳芳銘及竹崎文化藝術基金會董事長何子凡等來賓觀眾，都被她學無止境精神折服。
馬江寶治原是嘉義市人，年輕經媒妁之言遠嫁番路公田偏遠山村，大半輩子協助丈夫經營村裡唯一柑仔店，後又照顧中風丈夫20多年，辛苦拉拔5子1女成家立業，辛苦大半人生，從沒想過學畫，丈夫離世後，友人相邀參加中埔國畫班李國聰老師課程，愈畫愈有興趣，學10是班上第二資深學生，圓開個人畫展夢想。
馬江寶治創作顛覆一般人對國畫講究工筆認知，每幅畫都是她腦中回憶故事，「舊情綿綿」是年輕談戀愛甜蜜； 「兒時記趣」是老家門前池塘捕魚歡樂；「納涼」是阿嬤對她阿嬤親情印象；「思慕的人」是投射對先夫感念。。
「學畫帶給我快樂開朗」，馬江寶治說，以前她只是山裡平凡婦人，偶然機會跟李老師學畫，將她人生許多回憶透過畫紙記錄下來，她會一直創作；李國聰說，馬江寶治的畫個人風格強烈，充滿想像力與故事性，畫風來自她年齡與人生閱歷累積的創作厚度。何子凡說，馬江寶治73歲學畫，84歲開畫展，提醒大家，千萬不要因為年齡，放棄超越自我，人生絕沒有太晚！展期到30日止，地點在竹崎文化藝術基金會展覽室。
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