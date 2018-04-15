柑仔店84歲阿嬤70歲學畫 充滿童趣開畫展圓夢

2018-04-15 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



偏僻山區嘉義縣番路鄉公田村84歲阿嬤馬江寶治，73歲跟隨李國聰大師學畫，受竹崎文化藝術基金會邀請展出20餘幅彩墨作品，充滿質樸童趣與懷舊氛圍，每幅畫都是她腦中回憶故事，今天舉辦開幕茶會，副縣長吳芳銘及竹崎文化藝術基金會董事長何子凡等來賓觀眾，都被她學無止境精神折服。

馬江寶治原是嘉義市人，年輕經媒妁之言遠嫁番路公田偏遠山村，大半輩子協助丈夫經營村裡唯一柑仔店，後又照顧中風丈夫20多年，辛苦拉拔5子1女成家立業，辛苦大半人生，從沒想過學畫，丈夫離世後，友人相邀參加中埔國畫班李國聰老師課程，愈畫愈有興趣，學10是班上第二資深學生，圓開個人畫展夢想。

馬江寶治創作顛覆一般人對國畫講究工筆認知，每幅畫都是她腦中回憶故事，「舊情綿綿」是年輕談戀愛甜蜜； 「兒時記趣」是老家門前池塘捕魚歡樂；「納涼」是阿嬤對她阿嬤親情印象；「思慕的人」是投射對先夫感念。。