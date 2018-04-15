來嘉縣賞螢火蟲夜舞 保證Monday不blue

2018-04-15 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣年度螢光享宴「與螢共舞」，今天傍晚在竹崎鄉圓潭自然生態園區浪漫登場，螢火蟲在山區種類多，數量豐富，縣府文化觀光局以音樂與地方特色餐食供伴，分享獨嘉螢光，有百名幸運民眾報名參加，現場氣氛唯美浪漫。

106年國際螢火蟲學術研討會第一次在台灣舉行，選擇阿里山地區為觀察地點，代表阿里山山區區的螢火蟲種類與數量均為全國頂尖。螢火蟲是環境指標，也是生態旅遊獨特之處，為推動特色旅遊，梅山、竹崎和阿里山鄉的社區和文化觀光局攜手合作，以秘境、獨嘉螢光和美食讓遊客螢光大發。

今年螢光大發可望持續到5月中旬，從20日至5月6日每周五、日，在梅山鄉瑞里村、瑞峰村、太平村、阿里山鄉來吉村，竹崎鄉光華村與仁壽村，由在地旅遊達人帶遊客探索螢火蟲之家，體驗木頭彩繪、茶染方巾等各村不同特色手作DIY價值400元，每梯次滿15人成團，限定14梯次，文觀局推薦15處賞螢點，加上村落之間景點串連，若能與周邊民宿休憩一晚，交通就不成問題。