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大甲媽祖抵西螺 萬人接駕入城

2018-04-15 19:37聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境隊伍今晚抵達雲林縣西螺福興宮，上萬人擠在西螺大橋南岸，夾道歡迎媽祖鑾轎恭迎媽祖入城，西螺鎮熱鬧滾滾宛如不夜城。明天凌晨繼續起駕遶境虎尾、土庫和元長等鄉鎮，預計明天中午抵達嘉義縣新港奉天宮會香。

今年媽祖遶境在彰化發生些插曲，且氣候宜人，遶境的人較往年多三成，雲林縣西螺警分局不敢大意，較去年增派兩成警力、約兩百人護轎和維持交通。

媽祖鑾轎預計六點抵西螺大橋，適逢假日，上萬信眾下午陸續到達西螺鎮迎接，因今年施放鞭炮人數減少，媽祖鑾駕六點半即抵達西螺大橋南岸，立委張麗善提前到西螺大橋第16拱接駕，信基督教的雲林縣長李進勇和副縣長丁彥哲選擇在第二拱等待，李進勇等人向媽祖鞠躬致敬後離去。

走累的信眾或坐或躺在路邊休息，大甲鎮瀾宮醫療團在西螺福興宮內幫信眾上膏藥；鄭姓男子四年前開始跟著大甲媽的腳步，今年首度挑戰從台中走到嘉義，他沿途看到有信眾默默當清潔志工，也被其他信眾的虔誠新感動「台灣最美麗的風景果然是人」。

福興宮為響應降低空汙，提前與鄰近宮廟溝通，廟本身也減燃7成煙火，並宣導信眾用手祭拜，減少焚香與燒金紙，只留下牌樓的「冷泉」瀑布，廟方表示，「冷泉」使用環保煙火，燃燒不會產生煙霧。

雲林縣環保局從今年起派出專人跟著遶境隊伍監測，雲林縣環保局代理局長張喬維表示，PM2.5危害人體健康，他呼籲以掌聲取代炮聲，確保良好空氣品質。

台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，萬人擠在西螺大橋上迎接。記者姜宜菁／攝影
台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，萬人擠在西螺大橋上迎接。記者姜宜菁／攝影
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台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，立委張麗善（中）在西螺大橋上接駕。記者姜...
台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，立委張麗善（中）在西螺大橋上接駕。記者姜宜菁／攝影
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台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，萬人擠在西螺大橋上迎接。記者姜宜菁／攝影
台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，萬人擠在西螺大橋上迎接。記者姜宜菁／攝影
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台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，立委張麗善（中）在西螺大橋上接駕。記者姜...
台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，立委張麗善（中）在西螺大橋上接駕。記者姜宜菁／攝影
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台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，鎮瀾宮醫療團幫信眾上膏藥。記者姜宜菁／攝...
台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，鎮瀾宮醫療團幫信眾上膏藥。記者姜宜菁／攝影
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台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，晚間駐駕在西螺福興宮，凌晨起程繼續往南到...
台中大甲鎮瀾宮媽祖今晚抵達雲林縣西螺鎮，晚間駐駕在西螺福興宮，凌晨起程繼續往南到嘉義縣奉天宮。記者姜宜菁／攝影
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媽祖遶境李進勇

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