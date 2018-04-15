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七合一選舉嘉義縣明登記 林沐惠兼黨部主委拚連任

2018-04-15 18:37聯合報 記者魯永明╱即時報導

民進黨嘉義縣黨部明天起到20日，受理下屆議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，以及下屆縣黨部主委、縣及全國黨代表參選領表登記，議員7個選區共提名20席，只有第三選區開放不提名，議員大多拚連任，詹金繪決定換跑道選溪口鄉長；水上鄉議員林緗亭阿里山鄉鄒族議員石信忠，是否換跑道選鄉長，還在評估；議員兼黨部主委林沐惠決定拚議員及主委連任。

林沐惠說，領表登記明天開始，議員同選區若登記人數超過提名席次，鄉鎮市長超過1人以上，黨部會先協調，協調不成再辦初選民調，鄉鎮市長及議員登記費12萬元加3萬元保證金，合計15萬元；鄉鎮市民代表及村里長登記費4萬元，保證金1萬元，登記者黨齡須符合黨章規定，不欠繳黨費。

議會共37席，綠營議員占25席過半，議長張明達縣長初選落敗，將登記尋求連任，副議長陳怡岳也要拚連任；黨部提名各選區議員席次如下:第一、二及四選區各4席(各選區女性保障1人)；第三選區開放不提名； 第五選區2席； 第六選區5席(女性保障1人)；第七選區1席。

外傳擔任縣長提名人翁章梁發言人的議員林緗亭，要換跑道選水上鄉長，林緗亭說，縣長初選後，她陪翁章梁感恩之旅，基層一直勸進她選鄉長，她理解黨內初選撕裂造成對立，讓支持者情緒急欲找到出口，但此關鍵時刻，黨內需要團結整合，是否換跑道，她陷入掙扎，還在評估中。議員詹金繪決定換跑道選溪口鄉長； 阿里山鄉鄒族議員石信忠說，是否換跑道選鄉長，還在評估。

民進黨嘉義縣黨部明天起受理下屆議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，以及下屆縣黨...
民進黨嘉義縣黨部明天起受理下屆議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，以及下屆縣黨部主委、縣及全國黨代表參選領表登記，議員兼黨部主委林沐惠決定拚議員及主委連任。記者魯永明／攝影
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民進黨嘉義縣黨部明天起受理下屆議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，以及下屆縣黨...
民進黨嘉義縣黨部明天起受理下屆議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長，以及下屆縣黨部主委、縣及全國黨代表參選領表登記，議員詹金繪決定換跑道選溪口鄉長。記者魯永明／攝影
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林緗亭阿里山翁章梁

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