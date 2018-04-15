一半以上無照駕駛！雲林開辦外配免費考照加強班

2018-04-15 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



國內新住民媽媽最多的雲林縣，發現她們每天騎機車接送孩子，竟有一半以上無照駕駛，情況嚴重，安全堪虞，且新制上路考照變困難，外配媽媽駕照考取率更低，雲林縣府今天開辦「考照加強班」，提供各國語文教材，為新住民媽媽「惡補」，期能提高考取率，確保安全且免受吃紅單之苦。

縣議員蔡岳儒和水林鄉長陳怡帆說，雲林的水林和台西沿海，新住民媽媽比率全國最高，她們每天騎機車買菜、上班或接送小孩，最近一項調查發現，外配媽媽有超過一半以上無照駕駛，這對原就生計不易的她們，一旦被開6千到1.2萬元的罰單，生活會吃不消，所以她們騎車載孩子還得躲警察，更加危險。

雲林縣長李進勇說，尤其最近機車考照新制上路，筆試題庫從600題增到1600題，對國人就已難度高，何況對語文弱勢的外配媽媽更是一大挑戰，為不讓無照駕駛成為她們生活負擔，透過婦幼關懷協會、社會懷協會及監理站合作在斗六和水林開辦「考照加強班」，協助教育交通規則並考取駕照。

雲林監理站長吳孟峰也說，因語文困難加上各國交通法令不同，即便筆試提供電腦翻譯機協助作答，但及格率僅約50%，希望透過加強班提高考取率。

雲林副縣長丁彥哲今天主持加強班開課典禮，監理站也出動行動書車提供各國翻譯本資料，丁彥哲也和媽媽們玩有趣的交通標誌有獎徵答，強化她們的筆試能力。

「怕被警察抓，我們都很守規矩」越南和印尼籍的媽媽說，嫁來快20年，只會說不會寫，考了兩次都沒通過，無照駕駛就要乖一點，紅燈停綠燈走，戴安全帽不酒駕，警察就不會找上門。有時沒駕照心虛見警察就跑，天天躲警察很麻煩，希望能早日考取駕照。