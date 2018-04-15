二仁溪成布袋蓮溪？河川局要協調南、高兩市改善

2018-04-15 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南、高雄兩市交界的二仁溪畔民眾投訴聯合報，二仁溪與北側三爺溪只見一望無際布袋蓮，綿延數公里「根本看不到水面」，阻礙水流且颱風來時將氾濫成災，質疑政府坐視不管。環保學者黃煥彰也認為布袋蓮數量過多妨害排水，應及時清理減量。

第六河川局副局長郭建宏指出，今年因降雨少，二仁溪、三爺溪等六河局主管河川水質優養化，布袋蓮大量繁殖，但大批布袋蓮大多自高、南兩市管轄的上游支流與水利會幹線流入，河川局雖概括承受，將盡量清理，但也希望地方政府能減少轄內數量，避免阻礙水流。

賴姓大學講師指出，前天經過台南仁德、高雄湖內交界的仁湖橋，發現自橋東側不遠的二仁溪農田水利會攔水堰開始堆積無數布袋蓮，完全遮蔽溪水，往上游一路堆積到歸仁長榮大學附近，長近3公里，以溪寬遠超過20公尺估算，至少堆了300多萬株布袋蓮，且布袋蓮生長迅速，越長越密阻礙水流，颱風來臨恐造成水患。

嘉南科大林姓學生則表示，除了學校南側的二仁溪，北側約一公里在台86線快速公路旁的三爺溪，也是堆積無數布袋蓮，一路堆到台一線下游，一旦大雨很可能又造成校園積水，政府應該儘快清理。