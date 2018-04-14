許忠信：台派鼓勵選台南市長 肩上責任重

2018-04-14 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



成大教授、前台聯立委許忠信今天下午在台南市鹽水區與民眾座談時，透露很多台派人士鼓勵他參選台南市長，肩上的責任很重。

許忠信跑兩個月下來說，有人對說氣勢不錯，「但我有自己的選舉步調」，不必 急著宣布參選台南市長，等藍營人選確定，正好有個對照效應，可以比較參選人的條件。

許忠信表示，「全台灣甚至日、美很多台派人士都鼓勵我選台南市長」，認為這一戰太重要了，涉及中國勢力對台灣影響力，腳步不能踏錯，「所以我肩上的責任重」。