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許忠信：台派鼓勵選台南市長 肩上責任重

2018-04-14 17:43聯合報 記者吳政修╱即時報導

成大教授、前台聯立委許忠信今天下午在台南市鹽水區與民眾座談時，透露很多台派人士鼓勵他參選台南市長，肩上的責任很重。

許忠信跑兩個月下來說，有人對說氣勢不錯，「但我有自己的選舉步調」，不必 急著宣布參選台南市長，等藍營人選確定，正好有個對照效應，可以比較參選人的條件。

許忠信表示，「全台灣甚至日、美很多台派人士都鼓勵我選台南市長」，認為這一戰太重要了，涉及中國勢力對台灣影響力，腳步不能踏錯，「所以我肩上的責任重」。

許忠信說，有人指他是志在選立委，他已當過立委，鄭重宣布不會再選立委，還說「我不會靠選舉賺錢」，也不會向民進黨討官位。　 　

雖然聽眾不多，但前台聯立委、成大教授許忠信（右一）也開講。記者吳政修／攝影
雖然聽眾不多，但前台聯立委、成大教授許忠信（右一）也開講。記者吳政修／攝影
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