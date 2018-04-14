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森鐵車頭未落實保養？投訴者：說好的行車安全呢

2018-04-14 13:09聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

為確保阿里山森林鐵路的行車安全，台灣鐵路局3月底宣布停駛3個月，徹底檢查鐵路沿線和火車頭等軟硬體設備，但本報今天接獲讀者投訴，火車頭應做四級保養，包括檢修所有墊片，封環含金屬類，膠類含脈鈑均需更新，但日前第一輛完成檢修的火車頭卻沒有落實，該換的沒換，還看到油漬，痛批「根本拿旅客的生命開玩笑」，質疑說好的行車安全呢！

林務局嘉義林管處副處長李定忠指出，火車頭的保養工程由林務局和台鐵雙頭進行，林務局的部分還在網路上招標中；阿里山森林鐵路管理處長林治平強調，消耗品一定有更換，且有紀錄，四級保養需將零件仔細拆解下來檢查，部分維修費用超過10萬元一定依政府採購法公告招標，絕對以行車安全為優先。

投訴者指出，未落實四級保養會影響到行車安全，輕則引擎無法發動，嚴重點可能會失控，如果發生在轉彎處時易有出軌情形，危及到旅客的安全。

根據鐵路機車車輛檢修規則第3條規定，一、二、三級檢修保管紀錄為3年，四級檢修保管紀錄為12年；投訴者指出，此次大檢修根本看不到任何檢修保管紀錄，日前完成第一輛四級保養的車頭出廠，現場人員細看，螺絲、墊片、線路等根本沒有拆解、更新，憂心後面其他車頭檢修只是表面上，未顧及旅客安全。

讀者投訴森鐵的火車頭保養未落實，該更換的零件卻未換（紅圈處），根本罔顧旅客的安全...
讀者投訴森鐵的火車頭保養未落實，該更換的零件卻未換（紅圈處），根本罔顧旅客的安全。圖／讀者提供
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讀者投訴森鐵的火車頭保養未落實，該更換的零件卻未換（紅圈處），根本罔顧旅客的安全...
讀者投訴森鐵的火車頭保養未落實，該更換的零件卻未換（紅圈處），根本罔顧旅客的安全。圖／讀者提供
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讀者投訴森鐵的火車頭保養未落實，該更換的零件卻未換（紅圈處），根本罔顧旅客的安全。圖／讀者提供
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阿里山森林鐵路台鐵

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