森鐵車頭未落實保養？投訴者：說好的行車安全呢

2018-04-14 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



為確保阿里山森林鐵路的行車安全，台灣鐵路局3月底宣布停駛3個月，徹底檢查鐵路沿線和火車頭等軟硬體設備，但本報今天接獲讀者投訴，火車頭應做四級保養，包括檢修所有墊片，封環含金屬類，膠類含脈鈑均需更新，但日前第一輛完成檢修的火車頭卻沒有落實，該換的沒換，還看到油漬，痛批「根本拿旅客的生命開玩笑」，質疑說好的行車安全呢！

林務局嘉義林管處副處長李定忠指出，火車頭的保養工程由林務局和台鐵雙頭進行，林務局的部分還在網路上招標中；阿里山森林鐵路管理處長林治平強調，消耗品一定有更換，且有紀錄，四級保養需將零件仔細拆解下來檢查，部分維修費用超過10萬元一定依政府採購法公告招標，絕對以行車安全為優先。

投訴者指出，未落實四級保養會影響到行車安全，輕則引擎無法發動，嚴重點可能會失控，如果發生在轉彎處時易有出軌情形，危及到旅客的安全。