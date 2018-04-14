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西拉雅火金姑大爆發 必追必拍賞螢景點

2018-04-14 08:37聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南楠西梅嶺螢火蟲已大爆發。圖／楠西區公所提供
台南楠西梅嶺螢火蟲已大爆發。圖／楠西區公所提供
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每年4月至5月春夏之際是螢火蟲大爆發的季節，吸引全台「螢」迷們全台趴趴走「追螢」，西拉雅國家風景區表示，區內火金姑大放閃，目前己進入觀賞螢火蟲的最佳時機，轄區內多處景點更是攝影粉絲們必追必拍的攝「螢」景點，特別整理懶人包，「螢」迷們趕快來記錄下西拉雅火金姑最閃亮的時刻！

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處表示，螢火蟲是環境生態的指標，長期與轄區內的社區及業者共同努力營造生態環境，南寮與梅嶺成為著名賞螢勝地，就是多年努力最好的收獲。今年這些賞螢勝地的螢火蟲已開始放閃，賞螢活動也陸續開跑，白天走訪農村品嚐在地農特產品、體驗手作DIY；晚上則在解說員的帶領下，沉浸在螢光點點的大自然中，一起來感受西拉雅火金姑最閃亮的時刻！

2018南寮農村賞螢活動時間：即日起至5月31日

梯次：

周一至周四 19：30（當日視情況加開梯次）

周五至周日 18：50／19：30/ 20：00 共計3梯次

報名方式：僅限電話報名 06-6822977（含諮詢）

電洽時間 9：00-12：00／13：00-17：00

報名費用：現場繳付，每人100元，2歲以下免費

「南寮農村文化產業協會」粉絲團

2018年楠西梅嶺賞螢季4月21日開跑

粉絲團 https://www.facebook.com/Nansifirefly/

賞螢開幕活動：

螢向未來時間：4月21日（周六）下午4：00-5：00

地點：伍龍殿主會場

假日主題活動─幸福螢光•賞螢趣（不需事先報名）

時間:4/21.22.28.29、5/05.06

入山時間：下午4：00至晚間7：00

活動內容：賞螢行前教育、導覽老師賞螢區定點導覽

賞螢路線:

上山：伍龍步道->出水仔(賞螢區)->福德祠(休息、茶園賞螢)

下山：福德祠->伍龍步道->賞螢季主會場

假日主題活動-農夫市集

時間：下午3：00

地點：伍龍殿主會場

內容：楠西梅嶺農家設攤市集，推廣在地農特產品

周六、周日「來趣農家•農事體驗」及周日「梅製品DIY」，皆為需網路預約報名的活動

報名網址會在台南楠西梅嶺賞螢季FB粉絲團正式上線後公布。

假日主題活動-梅製品DIY-梅子酒製作

(賞螢季期間-每周日-需網路預約報名)

時間：下午3：00~4：00

報到地點：伍龍殿主會場服務台

名額：每周日限額40人

費用：每人250元

報名方式：採網路預約報（(若網路報名人數未滿，當周將開放現場報名）

假日主題活動-來趣農家•農事體驗

（賞螢季期間-每周六、日，需網路預約報名）

農事體驗遊程：

•洪園農特產-土窯疊疊樂+控窯體驗動手做+梅子加工DIY

•俊明的家-梅子採摘體驗+梅子加工DIY+農園采風+農家風味餐

時間：下午2：00~約6：00

名額：洪園農特產）每周六限額30人）、俊明的家（每周日限額40人）

費用：3歲以上每人600元，3歲以下孩童200元

報名方式:採網路預約報名，不開放現場報名。

農事體驗活動由臺南楠西休閒農業協進會配合辦理

三、新化林場螢火蟲季

時間：4／15-5/20 需要事先網路報名

日期：4.14-5.20，每周三、五、六、日晚上

報名辦法：採網路報名的方式(兩歲含以上需計費)

四月份報名網址https://goo.gl/WEp3bX

五月份報名網址https://goo.gl/jqbhFM

活動費用：賞螢每人200元。活動費用請當日於票口付款

活動內容：含夜間導覽，新化林場紀念品原木杯墊一份。

新化林場官方網站

新化林場辦公室電話06-5900022，收費站06-5908551。

活動流程：請於下午18:00前至學生實習館前廣場集合等候導覽老師。全程導覽活動約一小時，約19:30返回學生實習館，活動時間視現況實際需求調整。

賞螢活動注意事項：

參加賞螢活動，請務必穿著長袖、長褲及包鞋(或雨鞋)。

賞螢地點無燈光兩歲以下幼童，不建議報名參加以維安全；孩童參與賞螢請家長自行約束幼童，並注意其安全，避免影響賞螢品質。

請勿使用手機或手電筒等光源直接照射人或螢火蟲，並請以紅色玻璃紙包覆所有照明源，以免影響螢火蟲生態。

賞螢時請放低交談音量，以減少夜間生物的干擾。

請勿脫離導覽老師指定的範圍，以免發生危險，需要協助時，請立即向現場帶領之導覽老師尋求協助。

請勿捕捉螢火蟲，愛護螢火蟲，請動眼不動手。

請勿嘗試拍照，此舉會嚴重干擾螢火蟲及影響觀察。

垃圾請隨手帶出，避免影響環境。

新化林場夜間賞螢是很適合親子的活動。圖／讀者許麗娜提供
新化林場夜間賞螢是很適合親子的活動。圖／讀者許麗娜提供
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新化林場以黃緣螢居多。圖／新化林場提供
新化林場以黃緣螢居多。圖／新化林場提供
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台南楠西梅嶺螢火蟲已大爆發。圖／楠西區公所提供
台南楠西梅嶺螢火蟲已大爆發。圖／楠西區公所提供
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賞螢螢火蟲國家風景區

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