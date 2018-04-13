自備餐具才能吃蔬食餐 南華大學低碳低塑校園

2018-04-13 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ╱即時報導



南華大學4年多前推行蔬食健康餐，當時即要求師生需自備碗、筷、匙等餐具，如今自備餐具已經成為很多師生習慣，這學期起蔬食餐改到靠近運動場和學生宿舍的香積齋餐廳，依然規定用餐者必須自備餐具，並實施無塑環境。

除了自備餐具，學校還裝設「油切水龍頭」，不需使用洗潔劑，只要用清水就能將油膩的碗盤清洗乾淨，讓師生更方便且樂意自備餐具，因為用餐後，打開水龍頭就能將餐具洗乾淨，讓自備餐具收拿更容易。

南華大學校長林聰明表示，學校與世界各國共同推動低碳低塑校園，自104年開始鼓勵學生自備餐盒、餐具或是環保提袋，將無痕飲食融入生活，逐漸成為習慣。