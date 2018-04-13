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超感人！3名馬拉威孤兒來台築夢 拿下世界發明獎金牌

2018-04-13 20:32聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

就讀環球科技大學來自非洲馬拉威的學生阿實、阿廣及阿崙，和本地罹患肌張不全的學生黃健彰組成「馬拉威台灣夢想團隊」，開啟了知識探索之路，成功研發出以App系統控制的「聲控農田裝置系統」，將可實現夢想，為馬拉威農民解決灌溉難題，榮獲今年「俄羅斯阿基米德國際發明展」金牌及特別獎，今天光榮返校受到英雄式歡迎。

這3名馬拉威學生能來台灣就讀雲林環球科大還有一段感人的巧妙因緣，他們是因台灣慧禮法師於2005年發起「法傳非洲、興學濟貧」，並創立馬拉威阿彌陀佛關懷中心接濟貧童而被收容的孤兒。

2013年該中心收容的院童訪台，並到雲林環科大參觀，當時表演了精彩的少林武術與合唱，感動了環科大創辦人許文志，認為「教育」是唯一可以改變命運的契機，當下敞開懷抱，開辦獎學金歡迎非洲院童來台留學。

隔年首批包括阿實、阿廣、阿崙與阿迪等4人通過考驗，在慧禮法師保薦下負笈台灣，成為環科大第一批馬拉威留學生。

勤學向上的阿實、阿廣與阿崙為實踐佛心，在老師張宏榮指導下，與同學黃健彰組成「馬拉威台灣夢想團隊」學習app程式設計。

因馬拉威氣候惡劣，飢民遍野，農民靠天吃飯，他們潛心研究想幫助農民增加耕作灌溉效益，於是透過APP藍牙控制裝置，以馬拉威的氣候背景，研發出「聲控農田裝置系統」，可有效控制雨季蓄水旱季省水，解決缺水難題，不僅將來有助於馬拉威農業發展，並在今年莫斯科阿基米德國際發明展奪下金牌，三名異國築夢的馬拉威孤兒，還獲頒特別獎。

「感謝阿彌陀佛協會給我們求學機會」阿實、阿崙、阿廣把奪金榮耀與栽培他們的環科大分享，並感謝「和尚爸爸」慧禮法師帶他們來台灣才有此機會實現夢想，他們會把的台灣夢想會帶回馬拉威實現，幫助更多苦難農民。

罹患肌張力不全病症的黃健彰也說，能和馬拉威同學像家人般一起圓夢，幫助異國農民，是一生最大榮幸。校長陳益興說，這真像一部感人的「馬拉威孤兒在台追夢記」真實電影，也實現了教育最崇高的目標，這份榮耀得來不易也太有意義了。

馬拉威台灣夢想團隊四人，一心想幫助馬拉威農民，運用APP藍牙系統成功研發出「聲控...
馬拉威台灣夢想團隊四人，一心想幫助馬拉威農民，運用APP藍牙系統成功研發出「聲控農田裝置系統」，在俄羅斯阿基米德國際發明展，奪下金牌並獲頒特別獎，載譽歸校。記者蔡維斌／攝影
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馬拉威台灣夢想團隊四人，一心想幫助馬拉威農民，運用APP藍牙系統成功研發出「聲控...
馬拉威台灣夢想團隊四人，一心想幫助馬拉威農民，運用APP藍牙系統成功研發出「聲控農田裝置系統」，在俄羅斯阿基米德國際發明展，奪下金牌並獲頒特別獎。記者蔡維斌／攝影
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馬拉威農民非洲

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