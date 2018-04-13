被爆打壓性平案 國中校長否認並指老師混談體罰、性平

2018-04-13 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市東山區一所國中校長遭爆打壓性平案，校長今澄清，沒有所謂打壓事情，而是協助溝通，葉姓班導師在1月時對學生不當體罰已開了調查會，針對性平案部分，已於3月19日召開性平會，決議外聘專家學者處理，目前進度為調查報告書的撰寫。

民進黨立委許智傑今與全國教育產業總工會秘書長劉亞平舉行記者會，爆料台南市有國中校長疑似因受議員壓力，將校園性平案件吃案，還懲處通報的葉姓班導師，造成該師精神崩潰險想不開，該師今公布今年3月與校長的對話錄音，音檔中校長親口說，「我明確告訴你不准通報」、「我扛，我不准你報」。

該名校長表示，1月有學生在校園廁所嬉鬧，他當時去瞭解狀況時僅以為學生是嬉鬧潑水，學生並未向他反映有性平事件，因此轉交葉師做後續處理，後來在1月24日時接獲教育局通知，指出家長投訴老師疑似對學生不當體罰，因此展開相關調查。南市教育局表示，經調查，該師違法累計讓學生罰站逾2小時，校方於2月23日召開教師成績考核委員會決議予以申誡一次。

校長表示，後來3月19日接到教育局通知，有民眾陳情學校發生性平事件，結果校方未處理，校方立即召開性平委員會，決議外聘3名專家學者，目前調查訪談已結束，正在撰寫報告書。

校長澄清，葉師所說的性平案，未有民代前來關心，但家長投訴葉師疑似有體罰事件時，確實有民代陪同家長進到校園來，希望葉師別將體罰案與性平案混為一談。他說，身為校長會深刻反省檢討，日後會更審慎處理家長、教師、學生的問題。