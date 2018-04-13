親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

洋蔥賤價賣不完 教師務農怒：政府政策「腦性麻痺」！

MIT自駕車等級第幾？記者實測3趟 天氣熱電腦會秀逗

蒜頭略有回穩 雲林縣長促銷台灣蒜一級棒

2018-04-13 11:19聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

蒜價雖略有回升，但蒜農仍擔心慢收的蒜頭價格會再崩盤，雲林縣長李進勇會同農委會出面護盤，農委會除加碼外銷數量與蒜頭整理費，李進勇也巧扮廚師教大家製作加工醋蒜，為健康加分，並強調「夠嗆才蒜厲害」為比進口蒜好吃的台灣蒜發聲。

蒜價從上個月採收期一開始就崩盤，每台斤跌到13元以下，引起全國蒜農恐慌，政府官員也再三出面幫農民「壓驚」，直到最近大盤蒜商開始出面，帶動中小盤商進場，使蒜價略有回升，來到每台斤15元，好一點的蒜賣到16或17元。

水林鄉代會副主席也是蒜農陳竹城說，今年蒜頭一開始就崩盤完全是進口太多，以前只有兩個國家，今年一口氣變四個國家進口，量大價不跌才怪，政府採補助每公斤兩元，手續繁瑣，還要拍照，舉證一大堆，農民索性不申請。

陳竹城說，有不少已採收的農民，哪有蒜頭可拍照，與其這麼麻煩不如開放以地補助，每分地平均約兩千公斤，每公斤只要0.5元就好，這豈不大歡喜。

除了蒜商開始收購，雲林縣府也全面護蒜，縣長李進勇請出藝人小嫻代言，促銷本產蒜，李進勇說，他也是愛蒜，台灣蒜的脆、辣、香是外國蒜所無法比的。

李進勇並教大家如何分辨，台灣蒜長得像蓮霧，蒜瓣細尖、交錯且實心，進口蒜則像茂谷柑，蒜瓣圓頓、齊平且空心；最基本的是用聞的國產蒜會有一股濃烈嗆味，就是所謂的蒜香，外國蒜味淡。

農委會副主委李退之也加碼提出，輔導外銷將從2000噸加碼至5000噸，外銷整理費用補助也提升至每公斤3元，縣府補助購買烘乾機，農委會也會相挺並將補助包裝費用，用美麗的包裝向國際行銷雲林好蒜。

李進勇並與李退之、小嫻一起製作油封蒜、蒜蓉抹醬，既延長保存期又能減緩嗆辣感，美味營養佳，農業處長林慧如也表示，蒜價會慢慢好轉，請大家不要擔心。

雲林縣長李進勇會同農委會請出藝人小嫻為台灣蒜代言。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長李進勇會同農委會請出藝人小嫻為台灣蒜代言。記者蔡維斌／攝影
分享
民間也展開護蒜，林內九芎鎮安宮也購入萬斤蒜頭將在神明生送給信徒。記者蔡維斌／攝影
民間也展開護蒜，林內九芎鎮安宮也購入萬斤蒜頭將在神明生送給信徒。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林是台灣最大產蒜地，農民仍持續忙著採收蒜頭。記者蔡維斌／攝影
雲林是台灣最大產蒜地，農民仍持續忙著採收蒜頭。記者蔡維斌／攝影
分享
民間也展開護蒜，林內九芎鎮安宮也購入萬斤蒜頭將在神明生送給信徒。記者蔡維斌／攝影
民間也展開護蒜，林內九芎鎮安宮也購入萬斤蒜頭將在神明生送給信徒。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣長李進勇會同農委會請出藝人小嫻為台灣蒜代言。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長李進勇會同農委會請出藝人小嫻為台灣蒜代言。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣長李進勇會同農委會請出藝人小嫻為台灣蒜代言。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長李進勇會同農委會請出藝人小嫻為台灣蒜代言。記者蔡維斌／攝影
分享

李進勇農委會農民

相關新聞

主廚教作公嬤料理包 健康美味

2018-04-12 23:48

台南今日戲院看好戲 「城市戀歌進行曲」 20日起連演3天

2018-04-12 23:40

台南東區剖半劃立委選區 藍轟搞撕裂

2018-04-12 23:32

鏈結藝文好伴 故宮南院文化扎根

2018-04-12 23:25

捐車創社區合作社共享 賴神讚揚的好里長竟不連任了

2018-04-12 22:38

日男KANO迷 穿成套棒球服單車環台

2018-04-12 20:35

這支上不了戰場的軍隊 軍歌士氣卻是一流的

2018-04-12 19:55

與法國「小惡魔」交手的經驗 她寫書分享

2018-04-12 19:36

曾文水庫缺水裸露地乾裂長草 南水局：加強清淤

2018-04-12 19:33

雲林有名的虎尾古蹟3館 今天增開1館

2018-04-12 19:32

嘉義蘭潭、仁義潭水情吃緊 盼周日降雨解渴

2018-04-12 16:45

超帥！軍校為招生走進校園操演戰技

2018-04-12 16:28

台南七股死亡偽虎鯨 肚子有待消化大魚

2018-04-12 16:12

驚! 缺水乾涸 曾文水庫變成大草原

2018-04-12 14:40

小朋友種10倍超級大蘿蔔 比自己身體大！

2018-04-12 11:38

逾200年出土「大腳磚」當建材 台南這廟添傳奇將辦尋根

2018-04-12 11:35

影／嚇！曾文水庫缺水 竟變綠色大草原

2018-04-12 07:55

影／熱音鼓手變科技青農 翻轉傳統農業

2018-04-12 07:29

鼓手返鄉務農 吸引年輕人靠這招

2018-04-11 23:22

一人搞定千頃地 農二代科技種田

2018-04-11 23:19

蒜頭糖廠建設砸上億 議員憂債留子孫

2018-04-11 23:03

有洋蔥 新娘圓癌末爸心願

2018-04-11 23:01

「美魔女級公僕」 嘉市文化局長新人選是林青萍

2018-04-11 22:51

醫師寫歌 「雲霧森林」傳唱雲林之美

2018-04-11 22:41

南紡分流道被當分隔島 險象環生

2018-04-11 22:38

私壇連放煙火 魚夫轟南市府無能

2018-04-11 22:23
看更多

熱門文章

板橋大雷雨過後 大遠百黃金地段新板特區淹水成小泳池

2018-04-12 20:26

這次玩真的？ 大甲媽進香彰化將嚴格取締違法施放煙火

2018-04-12 11:47

每月虧本六十萬堅持賣1元水餃 老闆：行善不分對象

2018-04-12 15:01

機捷連台鐵中壢 A22站預計111年通車

2018-04-12 20:59

預測台灣14級大地震失準 末日預言家「王老師」病逝

2018-04-12 15:48

高雄誠品大統和平店5月收攤 9個月連關3店

2018-04-12 15:10

民進黨中壢黨內初選 政二代「小周董」搶第一

2018-04-12 16:25

屏大無人商店開張 這家店賣的是誠實與愛心

2018-04-12 16:41

這支上不了戰場的軍隊 軍歌士氣卻是一流的

2018-04-12 19:55

吳秉叡看板剛卸下 藍議員幫侯「卡位」按讚

2018-04-12 15:51

李登輝培育台灣和牛「源興牛」 預計月底宰殺

2018-04-12 19:25

基隆河轉紫紅 百吉紙器辯：員工清洗不慎流出

2018-04-12 15:20

影/新北烏來福山部落旅遊 林慶台吟唱古調迎訪客

2018-04-12 15:43

林口巷口如虎口 地方會勘設黃網線

2018-04-12 20:00

台南七股死亡偽虎鯨 肚子有待消化大魚

2018-04-12 16:12

低收母女站店外1小時 暖心義消招待三碗牛肉麵

2018-04-13 09:58

中市3條免費接駁專車 陪大甲媽祖起駕回鑾

2018-04-13 08:25

大甲媽遶境 半夜放炮彰化將重罰

2018-04-12 22:55

中山大同區議員國民黨無女性登記 林婕麗爭取報備參選

2018-04-12 20:35

內湖大港墘公園第一階段完工啟用

2018-04-12 12:13

高雄路跑又來了！ 警方發布交通管制路段

2018-04-12 18:01

陳菊接新職前巡視重要建設 嘆高市圖書總館沒蓋高一點

2018-04-13 00:05

桃觀旅局臉書發文僅8人讚 議員諷：早安文都有3千讚

2018-04-12 12:04

雲林有名的虎尾古蹟3館 今天增開1館

2018-04-12 19:32

象鼻岩新網紅、花生岩好逼真 民眾爭摸好事會「發生」

2018-04-12 17:47

民生汐止線2期路線至少花14年 社區盼發展也憂慢活變調

2018-04-13 07:48

說不出口的病 姊陪愛滋弟走完最後1哩路

2018-04-12 15:13

波浪跑道龜裂球場 偏鄉校園悲情

2018-04-12 16:12

你的名字？腦傷全忘了 妻用愛喚回夫記憶

2018-04-12 17:46

竹科三期重啟開發 冠軍農夫憂「農民生計恐怕毀了」

2018-04-12 22:37

超帥！軍校為招生走進校園操演戰技

2018-04-12 16:28

桃園樂托邦國際音樂節擾民 秘書長：以後不會再辦了

2018-04-12 13:59

八段錦功法 中醫師洪培修：有助舒展身心

2018-04-12 20:34

每天3千人次運動 三重運動場PU跑道翻新了

2018-04-13 08:09

捐車創社區合作社共享 賴神讚揚的好里長竟不連任了

2018-04-12 22:38

曾文水庫缺水裸露地乾裂長草 南水局：加強清淤

2018-04-12 19:33

民進黨新北議會黨團宣布 全力支持母雞蘇貞昌

2018-04-12 17:20

美和科大就業博覽會 醫護人員就業薪情好

2018-04-12 13:15

大甲媽祖今起駕遶境 22日回鑾

2018-04-13 08:52

南投縣議會建議中央：中興新村交給縣府吧

2018-04-12 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top