蒜頭略有回穩 雲林縣長促銷台灣蒜一級棒

2018-04-13 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



蒜價雖略有回升，但蒜農仍擔心慢收的蒜頭價格會再崩盤，雲林縣長李進勇會同農委會出面護盤，農委會除加碼外銷數量與蒜頭整理費，李進勇也巧扮廚師教大家製作加工醋蒜，為健康加分，並強調「夠嗆才蒜厲害」為比進口蒜好吃的台灣蒜發聲。

蒜價從上個月採收期一開始就崩盤，每台斤跌到13元以下，引起全國蒜農恐慌，政府官員也再三出面幫農民「壓驚」，直到最近大盤蒜商開始出面，帶動中小盤商進場，使蒜價略有回升，來到每台斤15元，好一點的蒜賣到16或17元。

水林鄉代會副主席也是蒜農陳竹城說，今年蒜頭一開始就崩盤完全是進口太多，以前只有兩個國家，今年一口氣變四個國家進口，量大價不跌才怪，政府採補助每公斤兩元，手續繁瑣，還要拍照，舉證一大堆，農民索性不申請。

陳竹城說，有不少已採收的農民，哪有蒜頭可拍照，與其這麼麻煩不如開放以地補助，每分地平均約兩千公斤，每公斤只要0.5元就好，這豈不大歡喜。

除了蒜商開始收購，雲林縣府也全面護蒜，縣長李進勇請出藝人小嫻代言，促銷本產蒜，李進勇說，他也是愛蒜，台灣蒜的脆、辣、香是外國蒜所無法比的。

李進勇並教大家如何分辨，台灣蒜長得像蓮霧，蒜瓣細尖、交錯且實心，進口蒜則像茂谷柑，蒜瓣圓頓、齊平且空心；最基本的是用聞的國產蒜會有一股濃烈嗆味，就是所謂的蒜香，外國蒜味淡。

農委會副主委李退之也加碼提出，輔導外銷將從2000噸加碼至5000噸，外銷整理費用補助也提升至每公斤3元，縣府補助購買烘乾機，農委會也會相挺並將補助包裝費用，用美麗的包裝向國際行銷雲林好蒜。