親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

失事黑鷹黑盒子已撈起 機組員病患4人恐長埋深海

中職／千安百轟史上第14人 潘武雄：進職棒沒想過

捐車創社區合作社共享 賴神讚揚的好里長竟不連任了

2018-04-12 22:38聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市後壁區仕安里長廖育諒創辦「仕安社區合作社」，成功扭轉偏鄉農村命運成話題，下屆里長選舉確定不再連任，消息傳出，地方震撼更一片惋惜。

「有做過就好。」廖育諒證實此事，他笑說，將專任合作社理事長，這樣才有更多時間投入社區合作社經營，專心照護社區阿公、阿嬤們，讓「仕安社區合作社」再創更多傳奇。

廖育諒當初找來社團及居民當股東，共同經營「仕安米」，盈餘用在社區公益事業，自主共享闖出口號，剛當里長時，還捐了市價 80萬元休旅車，方便載送長者外出購物、就診，慢慢把合作社一點一滴建立起來，行政院長賴清德日前南下專程參訪讚揚，引發話題，傳出廖不願連任，不少鄉親都說，「這是地方損失」。

46歲廖育諒，從事冷氣修理，原對於社區公共事務陌生，直到發現行動基地台陸續進駐社區，驚覺人口外流嚴重、凋零，包括家人與一些社區長輩罹癌，因捍衛家園抗爭而走上街頭。

7年前，更在周遭好友鼓勵投入里長選舉，堅持不買票信念，當選里長後犧牲奉獻，在已故社區退休老師周水枝協助創設「仕安社區合作社」，屢屢繳出亮眼成績單；更以無農藥栽種、提供就業、長者共餐、孩童輔導等十大效益，讓不少社區稱羨。

因台南鄰里區域整併調整，後壁仕安、平安、頂長三里合併為「長短樹里」，地方評估，廖育諒連任勝算不小，傳出不再連任，讓不少支持者錯愕。

「善念不會寂寞」、「做就對了！」廖育諒笑說，都是在服務鄉親，不當里長一樣忙碌啊。

台南後壁仕安里長廖育諒成功打響「仕安米」後決定退出下屆里長選舉，里民一片惋惜。記...
台南後壁仕安里長廖育諒成功打響「仕安米」後決定退出下屆里長選舉，里民一片惋惜。記者謝進盛／攝影
分享
廖育諒自掏腰包購車載送里民，深受里民愛戴。記者謝進盛／攝影
廖育諒自掏腰包購車載送里民，深受里民愛戴。記者謝進盛／攝影
分享

選舉偏鄉

相關新聞

日男KANO迷 穿成套棒球服單車環台

2018-04-12 20:35

這支上不了戰場的軍隊 軍歌士氣卻是一流的

2018-04-12 19:55

與法國「小惡魔」交手的經驗 她寫書分享

2018-04-12 19:36

曾文水庫缺水裸露地乾裂長草 南水局：加強清淤

2018-04-12 19:33

雲林有名的虎尾古蹟3館 今天增開1館

2018-04-12 19:32

嘉義蘭潭、仁義潭水情吃緊 盼周日降雨解渴

2018-04-12 16:45

超帥！軍校為招生走進校園操演戰技

2018-04-12 16:28

台南七股死亡偽虎鯨 肚子有待消化大魚

2018-04-12 16:12

驚! 缺水乾涸 曾文水庫變成大草原

2018-04-12 14:40

小朋友種10倍超級大蘿蔔 比自己身體大！

2018-04-12 11:38

逾200年出土「大腳磚」當建材 台南這廟添傳奇將辦尋根

2018-04-12 11:35

影／嚇！曾文水庫缺水 竟變綠色大草原

2018-04-12 07:55

影／熱音鼓手變科技青農 翻轉傳統農業

2018-04-12 07:29

鼓手返鄉務農 吸引年輕人靠這招

2018-04-11 23:22

一人搞定千頃地 農二代科技種田

2018-04-11 23:19

蒜頭糖廠建設砸上億 議員憂債留子孫

2018-04-11 23:03

有洋蔥 新娘圓癌末爸心願

2018-04-11 23:01

「美魔女級公僕」 嘉市文化局長新人選是林青萍

2018-04-11 22:51

醫師寫歌 「雲霧森林」傳唱雲林之美

2018-04-11 22:41

南紡分流道被當分隔島 險象環生

2018-04-11 22:38

私壇連放煙火 魚夫轟南市府無能

2018-04-11 22:23

阿里山嘉義製材所 具有申請世界遺產潛力

2018-04-11 19:10

郵局徵志工兼清潔人員 網友酸「真是作功德」

2018-04-11 15:52

殘念！台南七股網子寮汕 發現擱淺死亡偽虎鯨

2018-04-11 14:23

影／催淚！癌末爸幫新娘女兒蓋頭紗 醫護人員全哭了

2018-04-11 13:51

廟會連放鞭炮無人處理 作家魚夫轟台南市政府無能

2018-04-11 13:17

關廟鳳梨上市品嘗正當時 即日起統一超商鋪貨

2018-04-11 13:03

影╱歡螢光臨大阿里山 嘉義縣山區螢火蟲季閃亮開場

2018-04-11 12:08

嘉義高空盪鞦韆的由來 原來是...

2018-04-11 11:54

北天燈、南蜂炮、嘉鞦韆！連外國人都來體驗

2018-04-11 11:53
看更多

熱門文章

影／嚇！曾文水庫缺水 竟變綠色大草原

2018-04-12 07:55

這次玩真的？ 大甲媽進香彰化將嚴格取締違法施放煙火

2018-04-12 11:47

每月虧本六十萬堅持賣1元水餃 老闆：行善不分對象

2018-04-12 15:01

板橋大雷雨過後 大遠百黃金地段新板特區淹水成小泳池

2018-04-12 20:26

墾丁梅花鹿深夜成群衝出馬路 民眾憂「天災預警？」

2018-04-12 10:14

預測台灣14級大地震失準 末日預言家「王老師」病逝

2018-04-12 15:48

大甲媽祖遶境進香明晚起駕 警方公布交通管制措施

2018-04-12 08:54

吃飯配靈車加哀樂 火葬場美食內行的才知

2018-04-12 10:25

高雄誠品大統和平店5月收攤 9個月連關3店

2018-04-12 15:10

憂影響孩子...桃園夾娃娃機飆13倍 地稅局要查

2018-04-11 23:33

吳秉叡看板剛卸下 藍議員幫侯「卡位」按讚

2018-04-12 15:51

高雄黃線捷運轉乘站增至19站 輕軌二階明年底全線舖軌

2018-04-12 10:41

機捷連台鐵中壢 A22站預計111年通車

2018-04-12 20:59

基隆河轉紫紅 百吉紙器辯：員工清洗不慎流出

2018-04-12 15:20

李登輝培育台灣和牛「源興牛」 預計月底宰殺

2018-04-12 19:25

台南七股死亡偽虎鯨 肚子有待消化大魚

2018-04-12 16:12

屏大無人商店開張 這家店賣的是誠實與愛心

2018-04-12 16:41

王世堅批世大運周年慶 柯文哲反譏後道歉

2018-04-11 23:52

林口巷口如虎口 地方會勘設黃網線

2018-04-12 20:00

影/新北烏來福山部落旅遊 林慶台吟唱古調迎訪客

2018-04-12 15:43

這支上不了戰場的軍隊 軍歌士氣卻是一流的

2018-04-12 19:55

逾200年出土「大腳磚」當建材 台南這廟添傳奇將辦尋根

2018-04-12 11:35

內湖大港墘公園第一階段完工啟用

2018-04-12 12:13

桃觀旅局臉書發文僅8人讚 議員諷：早安文都有3千讚

2018-04-12 12:04

高雄路跑又來了！ 警方發布交通管制路段

2018-04-12 18:01

變形金剛夯 咖啡店設擬真金剛模型成打卡新熱點

2018-04-12 11:19

中山大同區議員國民黨無女性登記 林婕麗爭取報備參選

2018-04-12 20:35

影／熱音鼓手變科技青農 翻轉傳統農業

2018-04-12 07:29

說不出口的病 姊陪愛滋弟走完最後1哩路

2018-04-12 15:13

捷運民汐線二期 「高架化」意見兩極

2018-04-11 23:39

被虧市長當里長在做 鄭文燦：需求無分大小

2018-04-12 10:34

象鼻岩新網紅、花生岩好逼真 民眾爭摸好事會「發生」

2018-04-12 17:47

一人搞定千頃地 農二代科技種田

2018-04-11 23:19

大甲媽祖遶境 台中環保局送出四千組不鏽鋼碗筷

2018-04-12 10:53

大甲媽祖13日起駕 三層交管不塞車

2018-04-12 11:30

民進黨中壢黨內初選 政二代「小周董」搶第一

2018-04-12 16:25

小朋友種10倍超級大蘿蔔 比自己身體大！

2018-04-12 11:38

南投縣議會建議中央：中興新村交給縣府吧

2018-04-12 12:24

影／雷神索爾發飆？台東外海昨4小時雷電光雕秀

2018-04-12 11:36

美和科大就業博覽會 醫護人員就業薪情好

2018-04-12 13:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top