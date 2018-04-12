捐車創社區合作社共享 賴神讚揚的好里長竟不連任了

2018-04-12 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市後壁區仕安里長廖育諒創辦「仕安社區合作社」，成功扭轉偏鄉農村命運成話題，下屆里長選舉確定不再連任，消息傳出，地方震撼更一片惋惜。

「有做過就好。」廖育諒證實此事，他笑說，將專任合作社理事長，這樣才有更多時間投入社區合作社經營，專心照護社區阿公、阿嬤們，讓「仕安社區合作社」再創更多傳奇。

廖育諒當初找來社團及居民當股東，共同經營「仕安米」，盈餘用在社區公益事業，自主共享闖出口號，剛當里長時，還捐了市價 80萬元休旅車，方便載送長者外出購物、就診，慢慢把合作社一點一滴建立起來，行政院長賴清德日前南下專程參訪讚揚，引發話題，傳出廖不願連任，不少鄉親都說，「這是地方損失」。

46歲廖育諒，從事冷氣修理，原對於社區公共事務陌生，直到發現行動基地台陸續進駐社區，驚覺人口外流嚴重、凋零，包括家人與一些社區長輩罹癌，因捍衛家園抗爭而走上街頭。

7年前，更在周遭好友鼓勵投入里長選舉，堅持不買票信念，當選里長後犧牲奉獻，在已故社區退休老師周水枝協助創設「仕安社區合作社」，屢屢繳出亮眼成績單；更以無農藥栽種、提供就業、長者共餐、孩童輔導等十大效益，讓不少社區稱羨。

因台南鄰里區域整併調整，後壁仕安、平安、頂長三里合併為「長短樹里」，地方評估，廖育諒連任勝算不小，傳出不再連任，讓不少支持者錯愕。