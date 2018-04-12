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嘉義蘭潭、仁義潭水情吃緊 盼周日降雨解渴

2018-04-12 16:45聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

近來南部水情不佳，自來水公司第五區管理處副處長何承嶧表示，今日仁義潭水庫有效蓄水量約736.8萬立方公尺，蘭潭水庫有效蓄水量約473.2萬立方公尺，兩水庫合計有效蓄水率約35.02%，略高於去年同期數據，但還是不能大意，民眾必須節約用水，才能挺過缺水危機。

何承嶧表示，根據中央氣象局預測，這周日有機會降雨，渴望帶來甘霖補充水源量，舒緩緊繃的水情。

蘭潭水庫目前有效蓄水量約473.2萬立方公尺。記者王慧瑛／攝影
蘭潭水庫目前有效蓄水量約473.2萬立方公尺。記者王慧瑛／攝影
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蘭潭水庫目前有效蓄水量約473.2萬立方公尺。記者王慧瑛／攝影
蘭潭水庫目前有效蓄水量約473.2萬立方公尺。記者王慧瑛／攝影
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水庫氣象局

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