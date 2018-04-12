超帥！軍校為招生走進校園操演戰技

2018-04-12 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



「太帥了！」海軍陸戰隊學校為招募學生，今天上午出動陸戰儀隊、莒拳隊和兩棲蛙人隊，到雲林縣虎尾鎮大成商工，操演戰技，整齊劃一的儀隊操槍及勇猛十足的莒拳擊破，精彩的戰技演出，贏得全校學生尖叫和歡呼，對英勇的國軍由衷欽佩，部分學生也決定投效軍旅，將來成為戰技英雄。

國軍陸戰學校教育長李祖光上校、海軍陸戰隊退伍協會理事長郭永興及多位退役官兵，今天率領招生團隊及畢業校友，到大成商工宣導和招生，鼓勵學生勇於挑戰自我，幾位退役校友現身說法，細說軍旅生涯故事，勵志又感人。

教育長李祖光說，國軍不論待遇或操練都有完善的制度，他並也分享自己的部隊服生活及帶兵操練與實戰演習的成果，「軍中是讓大家從草莓族變成真男人的好地方！」期勉大家見賢思齊，踴躍投報軍旅，保國衛民。

理事長郭永興也說，陸戰隊退伍可加入退伍協會，凝聚陸戰弟兄的情感，也就是說即便退役大家回歸社會仍像一個大家庭，相扶相助。

招募人員也說明募兵政策，包括戰鬥加給、薪資待遇、留營慰助金及部隊訓練概況、專長學習等項目，讓學生了解一旦投效軍旅後的生活和待遇，引來不少學生感興趣，但大家主要的問題，還是圍繞在「當兵苦不苦？」，軍方也都逐一說明，要大家放心。

隨後，最精彩的陸戰儀隊操槍演練、莒拳隊擊破等操演登場，當儀隊進場，個個英挺威武，操槍動作例落劃一，讓學生大開眼界，尤其擊破隊上演，擊磚、騰空飛腿的精彩擊破演出，讓全場目不暇給，掌聲如雷。