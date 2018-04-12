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工廠偷排黑臭髒水 南市環檢警命停工

2018-04-12 15:13聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市環檢警今天兵分6路，稽查仁德、後壁、西港、新化、學甲等6家工廠，查獲4家工廠違反水汙染防治法、空氣汙染防制法、廢棄物清理法等，現場並命1家食品製造業公司停工，環保局表示，此次行動違規最高總計可處1700萬元以下罰鍰。

環保局表示，新化區河川巡守志工隊近期通報一排水路水色呈現黑色，並逸散嚴重惡臭味道，經環檢警聯合巡查，發現汙染源為新化區一家食品工廠。該工廠將清洗食物廢水未經妥善處理，每日約排放20多公噸廢水到廠外道路溝渠，造成下游排水水色異常，散發出嚴重惡臭味道，經1星期監控確切掌握偷排情況，今前往稽查該工廠正排放廢水，於排放廢水處採集水樣1組送驗，現場依水汙染防治法第30條規定進行告發，並命該工廠停止作業及排放廢水行為，最高可處300萬元以下罰鍰。

另外，學甲區1家汽車貨運業長期堆置土方，經環檢警聯合追查蒐證，發現該貨運業長期堆置土方數量及高度達3000立方公尺、及10米以上，且有堆置混凝土粒料、玻璃纖維等逸散性污染物，未妥善抑制揚塵，汙染物常隨處逸散，嚴重影響附近農地及民眾生活品質，違反空氣汙染防制法及廢棄物清理法，可處700萬元以下罰鍰。

後壁區一家水泥業將爐石破碎、拌合後製磚，戶外存放大量物料，廠外貯存廢木材、廢磚與廢棄物清理計畫書的廠內配置圖不同，且該場廢棄物露天堆置，無防止雨水地面水流入滲透的設備或設施，依違反廢棄物清理法第31條及第36條規定，最高可處600萬元以下罰鍰。

西港區一家木材行堆置廢棄木材，並從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，產生明顯的粒汙污染物，散布於空氣，造成該區域空汙問題，違反空汙法，最高可處100萬元以下罰鍰。

台南市環檢警今天兵分6路，稽查仁德、後壁、西港、新化、學甲等6家工廠稽查。圖／台...
台南市環檢警今天兵分6路，稽查仁德、後壁、西港、新化、學甲等6家工廠稽查。圖／台南市環保局提供
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廢棄物空氣汙染農地

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