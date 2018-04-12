影／熱音鼓手變科技青農 翻轉傳統農業

2018-04-12 07:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南瓜瓜園副總邱裕翔是七年級的農二代，原本是熱門樂團的鼓手，10年前受父親邱木城號召回鄉接掌家業，看到農業人口老化問題，認為一定要吸引年輕人走入農業，用的是年輕人認為好玩又好上手的科技產品，他最早將科技引進農業，是用平板管理農場，和資策會合作，結合「iPad」與「GPS」（衛星定位）發展出「田間即時管理」，建立雲端農場管理，現在又迷上最夯的空拍機，就用來管理農場，結合影像辨識系統，拍回影像就可知道那一塊農地有問題，派人員前往管理。

曾是熱門樂團鼓手 不當傳統農夫用ipad管理農場

邱裕翔是嘉義大學食品營養系畢業，但從高中代開始玩樂器，並組成「ORANGE BAND」，擔任鼓手，曾在2001年新光盃熱門音樂比賽拿下最佳樂團冠軍，也在2005年YAMAHA熱音大賽，獲選最佳鼓手，父親邱木城創辦的「瓜瓜園，以冰烤番藷紅到日本，但邱裕城大學畢業後積極想到台北，一心只想朝熱門音樂發展，一點也不想接掌家業，但瓜瓜園與知名連鎖超商合作，年營業額擴大近2倍，契作面積遍及雲嘉南，邱裕翔不忍心父親奔波找農民契作，又要忙調貨，決定放下音樂夢，返鄉開始學當農夫。

邱裕翔剛接掌家業時，瓜瓜園契作農地從台中以南，他和農耕隊每次要去看田地挖地瓜檢驗，經常迷路，邱裕翔剛入手很喜歡的平板，就想說何不將平板結合工作，他與資策會合作，用「iPad」與「GPS」（衛星定位）發展出「田間即時管理」雲端系統 。

透過實際的地政資料和Google地圖做結合，清楚標記出每一塊田的大小範圍，依照人力、季節做田地有效運用。此外，地瓜導入「生產履歷」，只要掃瞄就能知道產地農民，靠著田間即時管理系統，對上千筆農地的產能瞭如指掌，實現農夫不扛鋤頭而是拿著平板電腦管理農地。

空拍機是新玩具 也是新的管理利器

邱裕翔昨天出席新化區口埤實驗小學的食農教育課程，他從背包中拿出空拍機記錄整個過程，立刻吸引眾人眼光，這是邱裕翔的新玩具，他和工作結合在一起，與資策會合作，利用影像辨識系統，從空拍照片就可分辨那一塊農地生長情況不夠好，派人前往查看處理，興趣與工作結合，就不只是閒暇時拿來休閒的業外的娛樂，瓜瓜園契作面積更擴大北到苗栗南到屏東，還遠到花蓮，有了空拍利器更方便管理契作農地。

近5年來，瓜瓜園從國外引進大型自動化機械，從插扦整理除藤採收，都由機械代勞，也從國外引進負壓倉庫，用電腦選地瓜，從清洗到挑選，都是一貫化作業，邱裕翔說，現在最大的改變是不招傳統工人，反而是努力找工程師，像採收後的自動洗選機械化後，同樣是5名工人，但處理量比以前多3、4倍。

大型機械化管理 駕駛插扦機還可滑手機

瓜瓜園契作地瓜面積也擴大從苗栗到屏東甚至到花蓮，面積有1000多公頃，邱裕翔透過機械化管理，尤其是大型機械，像以前要很多阿桑種地瓜，現在用插扦號駕駛甚至可以滑手機，現在主要是培訓管理人口協助契作農戶農機化管理，所以人力會越來越少，工作越來越輕鬆，產值更大，且更年輕化，目前公司管理階層一半是45歲以下年輕人，是他想要做的未來農業。

邱裕翔強調說，農業年輕化，年輕化不外乎省力化、機械化及工作標準化，慢慢吸引年輕人，包含像種植部分從傳統人工導入機械化插扦（種植），採收也慢慢機械化，讓年輕人學習機械管理，和以前的鋤頭管理就是轉型，現在地導入一些機械設備，從自動巡檢影像辨識整合起來，軟體硬體和人員都一起整合在一起，產業建立後，從國外引進設備，省力化效益化，從採後處理、加工技術等，都開始轉型，希望這個產業能夠吸引更多年輕人進來。

農業也可以很時髦 興趣是做出來

邱裕翔接手「瓜瓜園」後，將父親輩手中的地瓜一二級產業，再轉型到三級產業，他成立觀光工廠，開發文創商品，打開電子商務市場，走進瓜瓜園觀光工廠大門口 ，一張大型海報上面有一群小朋友開心地「烤地瓜」，上面的人物就瓜瓜園創辦夥伴的第二代，如今第二代陸續回歸接棒，