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嘉市文化局長新人選 確定是她！

2018-04-11 22:51聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

嘉義市文化局長懸缺近3個月，地政處長饒嘉博「回鍋」代理文化局長，一人任2官職，自況變成「憂鬱小博」，饒今天在臉書寫「好棒棒！接棒了！」原來是文化局長已找到新人選，確定由現任市府觀光新聞處副處長林青萍升任。

四年八班的林青萍，出生南投埔里，在嘉義縣市任公職35年，她養生有道，保持曼妙身材，算是「美魔女級公僕」。林也是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示的油畫作品，就是出自她的巧手。

林青萍坦言，昨天上午市長涂醒哲約她在市長辦公室碰面，告知接任文化局長訊息，肯定她是合適人選，鼓勵接受挑戰。林青萍說，未來會努力打造愉快的工作環境，激勵同仁發揮創意，找到自我成就。

林青萍談到，近8年轉換6個職務，她一直開心工作，「要我負面很難」。林曾擔任文化局副局長等職務，對文化局業務不陌生，也曾參與鐵道藝術村、交趾陶館、市立博物館籌建等，歷練豐富。

前文化局長黃美賢今年1月20日卸任，歸建台灣藝術大學副教授，文化局長一職由地政處長饒嘉博代理，饒等人建議涂市長「應該內升，府內人才濟濟」，最後由林青萍脫穎而出，本月20日上午舉行布達交接典禮。

新任嘉義市文化局長林青萍是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示...
新任嘉義市文化局長林青萍是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示的油畫作品，就是出自她的巧手。嘉義市長涂醒哲日前曾到她的辦公室參觀「小畫展」。圖／林青萍提供
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新任嘉義市文化局長林青萍（右）是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆...
新任嘉義市文化局長林青萍（右）是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示的油畫作品，就是出自她的巧手。圖／林青萍提供
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懸缺已久的嘉義市文化局長一職找到新人選，確定由現任市府觀光新聞處副處長林青萍升任...
懸缺已久的嘉義市文化局長一職找到新人選，確定由現任市府觀光新聞處副處長林青萍升任。記者王慧瑛／攝影
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新任嘉義市文化局長林青萍是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示...
新任嘉義市文化局長林青萍是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示的油畫作品，就是出自她的巧手。嘉義市長涂醒哲日前曾到她的辦公室參觀「小畫展」。圖／林青萍提供
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新任嘉義市文化局長林青萍是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示...
新任嘉義市文化局長林青萍是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示的油畫作品，就是出自她的巧手。嘉義市長涂醒哲日前曾到她的辦公室參觀「小畫展」。圖／林青萍提供
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新任嘉義市文化局長林青萍是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示...
新任嘉義市文化局長林青萍是市府同仁公認的才女，擅長寫作、繪畫等，林辦公室牆上展示的油畫作品，就是出自她的巧手。嘉義市長涂醒哲日前曾到她的辦公室參觀「小畫展」。圖／林青萍提供
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