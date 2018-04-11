親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

墾丁出現陽傘惡霸？不租就插傘「請往前移」

評／「天然反統一」的年輕世代 有七成願為台灣而戰

廟會連放鞭炮無人處理 作家魚夫轟台南市政府無能

2018-04-11 13:17聯合報 記者鄭維真╱即時報導

作家魚夫本月8日在臉書直播台南市北區一家私壇燃放煙火，時間長達2分42秒，魚夫表示在他拍攝之前已放了1個多小時，向市府1999反映都沒人處理，痛斥台南市政府無能，並向監委陳情。他今天再分享「我是反鞭炮，不是反宗教」文章，以2009年中國北京中央電視台新大樓因燃放煙火而引發大型火災為例，強調其危險性。

台南市民政局長陳宗彥表示，市府推動宗教優質化已4年，台南假日的宗教活動已截然不同，民眾可發現燃放鞭炮狀況大幅減低。陳說，當天台南各區有將近20場活動，市府在群組相互通報，同仁也從一早6時多執勤，魚夫所說的私壇並未依法申請，市府較難事先掌握，且很多是外縣市來的宗教團體，目前市府已取得蒐證，將依法處理。

魚夫在直播影片中，語氣相當氣憤，他說，該廟燃放煙火已1個多小時，打了1999都沒有處理，市府要糟蹋台南市民到什麼程度，痛批「現在政府都不管了，無能的台南市政府」，他要狀告監委台南市政府瀆職，不顧百姓生活，並一再強調他非常生氣。

影片一出，有人留言「見怪不怪」，有人則說「台南市不是民進黨在執政嗎」，魚夫回「這分藍綠嗎」。今天他再分享一篇「我是反鞭炮，不是反宗教」的文章，並說「唉，如果我被怎樣了，就請您幫我分享這篇文章吧！」

作家魚夫本月8日在臉書直播台南市北區一家私壇燃放煙火，時間長達2分42秒。圖／擷...
作家魚夫本月8日在臉書直播台南市北區一家私壇燃放煙火，時間長達2分42秒。圖／擷取自魚夫臉書
分享

北京民進黨火災

相關新聞

關廟鳳梨上市品嘗正當時 即日起統一超商鋪貨

2018-04-11 13:03

影╱歡螢光臨大阿里山 嘉義縣山區螢火蟲季閃亮開場

2018-04-11 12:08

嘉義高空盪鞦韆的由來 原來是...

2018-04-11 11:54

北天燈、南蜂炮、嘉鞦韆！連外國人都來體驗

2018-04-11 11:53

雲林華山螢火蟲真愛密碼開啟 住宿可免費探索

2018-04-11 08:05

私幼公立化 南市議員反對

2018-04-11 00:13

幼教制度一市4軌 家長霧煞煞

2018-04-11 00:11

友善耕作 下營農會領先台南

2018-04-10 23:16

長庚中西醫合作 44歲高齡產婦圓夢當媽

2018-04-10 23:12

嘉中科學班放榜 北興國中人數過半

2018-04-10 23:06

精華店面養蚊子？阿里山舊站荒廢 居民怒：當局怠惰

2018-04-10 23:03

反北門鹽田劃濕地 公聽會嗆：讓執政黨翻盤

2018-04-10 23:00

長照業者吞沒加班費A公帑 南市府不聞不問遭監院糾正

2018-04-10 17:19

賴清德私幼公立化做功德？台南藍軍罵花大錢將一場空

2018-04-10 16:02

北門鹽田溼地案 陳子敬批土匪政府 高思博提抵抗權

2018-04-10 15:56

公部門怠惰？阿里山精華店面荒廢養蚊子！

2018-04-10 15:56

不想與豬糞水為伍 雲林大埤鄉民二度陳抗

2018-04-10 15:54

夾娃娃機太夯 太子爺也忍不住想玩？

2018-04-10 15:54

故宮南院ＢＯＴ樺舍商旅嘉義館 驚傳裁員

2018-04-10 15:49

不忘本 旅外台商回60年前故鄉頒清寒助學金

2018-04-10 14:25

嘉義長庚中西醫整合 44歲產婦獲千金

2018-04-10 12:34

台南首座社區智慧回收機啟用 投瓶罐就有優惠

2018-04-10 12:02

濁水溪種樹 賴清德：治沙不再是民眾怒一次才走一步

2018-04-10 11:46

台南停車用路秩序大執法 這個路段千萬要小心

2018-04-10 11:41

國民黨嘉縣長候選人提名登記今截止 吳育仁：準備好了

2018-04-10 11:38

去年曾參加比賽都未續辦 愛唱歌她遭封「比賽終結者」

2018-04-10 09:54

社區圍堤說在地光陰的故事 新市歷史長廊展創意

2018-04-10 09:37

曾文水庫蓄水剩12％ 南部進入水情最艱困期

2018-04-10 09:08
看更多

熱門文章

墾丁再爆16500元海鮮大餐 店家：客人當天吃得很開心

2018-04-10 20:02

為基隆國際磯釣賽代言 沈文程：我等了10年

2018-04-10 15:53

故宮南院ＢＯＴ樺舍商旅嘉義館 驚傳裁員

2018-04-10 15:49

南投觀光區2加油站先後關門 原因很悲情

2018-04-11 08:05

推電子支付 柯P：北市2年內消滅銅板、紙鈔

2018-04-10 15:37

停工快3年…遠雄維護大巨蛋耗17億 不排除求償

2018-04-10 14:19

茂林美雅谷現在變這樣 冒生命危險入山值得嗎

2018-04-10 19:19

桃園青年租金加碼！月領4千、戶數不設限

2018-04-11 12:00

民進黨桃園區議員初選 練昱廷、謝瑞明出局

2018-04-11 11:45

「我想為竹市做點事！」 竹科工程師參選市議員

2018-04-10 15:53

菜鳥女師遭控管教不當屬實 校方：可改善不懲處

2018-04-10 16:37

南投悲情加油站倒2家 公路總局：墊高路基改善中

2018-04-11 08:09

公部門怠惰？阿里山精華店面荒廢養蚊子！

2018-04-10 15:56

藍議員闖基隆警局對鏡子獻花爆拉扯 「還我蔣公銅像」

2018-04-10 16:34

曾說「兩岸床頭吵床尾和」 柯P今坦承失言

2018-04-10 16:29

貴！水果7包1500元 士林掃蕩違規攤商

2018-04-10 23:57

搭小黃剛好百元沒折扣 申訴被酸小二生都知道「>」意思

2018-04-11 07:04

基隆童話藝術節遊客逾31萬 外地客雙北最多

2018-04-11 08:09

神蝶祝壽？玄天上帝誕辰 籮紋蛾愛停神像鬍鬚歇腳

2018-04-11 08:07

蜂農斷層 30歲青農王重鈞看到養蜂商機

2018-04-10 15:14

彰化撿免費洋蔥成全民運動 業者：近日再釋出一批

2018-04-10 14:47

台東蘭嶼飛魚禁捕令 恆春漁民怨一國兩制

2018-04-11 08:09

桃園機捷人事異動 總經理由副總蒲鶴章代理

2018-04-10 15:53

大巨蛋停工修繕花17億 不排除向市府求償

2018-04-10 23:50

2年燒掉近10億 議員批桃園農博「綁樁」

2018-04-10 23:36

賴清德私幼公立化做功德？台南藍軍罵花大錢將一場空

2018-04-10 16:02

基隆市警局 半夜拆蔣中正銅像

2018-04-11 00:17

不想與豬糞水為伍 雲林大埤鄉民二度陳抗

2018-04-10 15:54

長照業者吞沒加班費A公帑 南市府不聞不問遭監院糾正

2018-04-10 17:19

將代理高雄市長 許立明：兌現承諾並創新

2018-04-10 17:30

泰山楓樹腳公園要改造 親子共融成首選

2018-04-10 18:41

外國建築師出難題 沒提示 本土營造被整

2018-04-10 14:09

夾娃娃機太夯 太子爺也忍不住想玩？

2018-04-10 15:54

雲林華山螢火蟲真愛密碼開啟 住宿可免費探索

2018-04-11 08:05

墾丁關山不只夕陽美 燈飾映襯夜景更迷人

2018-04-10 17:20

金山市地重劃動土 朱立倫：將帶動金山整體發展

2018-04-11 11:34

精華店面養蚊子？阿里山舊站荒廢 居民怒：當局怠惰

2018-04-10 23:03

中市萬人健行大會 週末大坑出發

2018-04-10 16:44

砸錢辦農博挨轟 鄭文燦：願親自解說導覽

2018-04-10 17:51

台東市1萬5千盞路燈不亮 公所：「掃一掃」就能修好

2018-04-11 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top