廟會連放鞭炮無人處理 作家魚夫轟台南市政府無能

2018-04-11 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



作家魚夫本月8日在臉書直播台南市北區一家私壇燃放煙火，時間長達2分42秒，魚夫表示在他拍攝之前已放了1個多小時，向市府1999反映都沒人處理，痛斥台南市政府無能，並向監委陳情。他今天再分享「我是反鞭炮，不是反宗教」文章，以2009年中國北京中央電視台新大樓因燃放煙火而引發大型火災為例，強調其危險性。

台南市民政局長陳宗彥表示，市府推動宗教優質化已4年，台南假日的宗教活動已截然不同，民眾可發現燃放鞭炮狀況大幅減低。陳說，當天台南各區有將近20場活動，市府在群組相互通報，同仁也從一早6時多執勤，魚夫所說的私壇並未依法申請，市府較難事先掌握，且很多是外縣市來的宗教團體，目前市府已取得蒐證，將依法處理。

魚夫在直播影片中，語氣相當氣憤，他說，該廟燃放煙火已1個多小時，打了1999都沒有處理，市府要糟蹋台南市民到什麼程度，痛批「現在政府都不管了，無能的台南市政府」，他要狀告監委台南市政府瀆職，不顧百姓生活，並一再強調他非常生氣。