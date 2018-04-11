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關廟鳳梨上市品嘗正當時 即日起統一超商鋪貨

2018-04-11 13:03聯合報 記者謝進盛╱即時報導

進入鳳梨產期，在台南市政府農業局輔導下，知名的「關廟鳳梨」進入起在全台統一超商鋪貨，以每盤46元，截切製成新鮮水果盤(內含蓮霧、鳳梨)。

市府農業局這次與雲林新湖合作農場、統一超商合作，由新湖合作農場採購關廟果菜生產合作社鳳梨200公噸，讓消費者可於統一超商輕鬆買到關廟鳳梨好滋味。

農業局農產行銷科長吳俊傑說，台南市為鳳梨主要產區，面積達1千529公頃(佔全台13.9%)，年產量7萬3962公噸，產量僅次於屏東縣，台南鳳梨品質優良，主要產地在關廟區490公頃、山上區166公頃以及新化區151公頃，其他地區為零星種植。

他說，去年底遭遇寒害，早收成果實有黑心或裂果的情況，致今年鳳梨採收期較晚。在氣溫回暖後品質已穩定。鳳梨產地價格27元/公斤，去年同期產地價格23元/公斤，增加14.2%。4月10日台北一市批發市場價格35.5元/公斤，去年同期價格30.8元/公斤，增加15.3%，價格高於去年同期。

農業局說，鳳梨是外銷主要農產之一，經查貿易商，3月下旬陸續啟動外銷中國大陸，清明過後鳳梨產量及品質更趨穩定出口量將逐日增高。106年全台鳳梨鮮果出口27,439公噸，105年出口29,075公噸，104年出口22,773公噸，今年鳳梨外銷量期待將再創新高。

農業局建議消費者挑選鳳梨時，以手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，是購買的首選。

台南各地鳳梨上市，正是品嘗好時候。記者謝進盛/攝影
台南各地鳳梨上市，正是品嘗好時候。記者謝進盛/攝影
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關廟農會生產的鳳梨土司。記者謝進盛/攝影
關廟農會生產的鳳梨土司。記者謝進盛/攝影
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新化農會生產的鳳梨果乾。記者謝進盛/攝影
新化農會生產的鳳梨果乾。記者謝進盛/攝影
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台南各地鳳梨上市，正是品嘗好時候。記者謝進盛/攝影
台南各地鳳梨上市，正是品嘗好時候。記者謝進盛/攝影
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台南各地鳳梨上市，正是品嘗好時候。記者謝進盛/攝影
台南各地鳳梨上市，正是品嘗好時候。記者謝進盛/攝影
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