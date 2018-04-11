嘉義高空盪鞦韆的由來 原來是...

2018-04-11 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市辦鞦韆節的原由，相傳可追溯到清康熙年間，下路頭地區（現光路里）瘟疫氾濫，玄天上帝指示搭鞦韆架進行儀式，果真消除瘟疫。

此後每逢閏年的農曆3月6日玄天上帝聖誕，居民就重現刺竹搭建約4層樓、高12公尺的鞦韆架，架子未使用一根釘子，辦理酬神祭典。嘉義市府在2008年發展成鞦韆節活動，並改為每年舉辦一次，地點在武當山玄天上帝廟廟埕。