北天燈、南蜂炮、嘉鞦韆！連外國人都來體驗

2018-04-11 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



北天燈、南蜂炮、嘉鞦韆！全台最高、最刺激的鞦韆在嘉義市，歷史攸久的嘉義市鞦韆節今年4月21日將再度登場，鞦韆架高度12米，擺盪幅度可至13、14米，約4、5層樓高，比賽標準是看誰能在最短時間內盪到最高，冠軍獎金1萬元。

嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節的暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。

當地光路里長林昇賢在18歲那年，曾得過少年組冠軍，林昇賢回憶那年有選手從鞦韆架上帥下來，造成雙腳骨折，但不久即痊癒。林昇賢說，鞦韆賽已延續302年歷史，「雖偶有摔下者，但傷得不重，都能平安度過」。

比賽分為單人組、雙人組，另依據年紀分為少年組、青年組、中年組，國中生至65歲皆可參加，但限男生。

林昇賢，這是光路里特有的成年禮，別具意義。這項比賽限男生才能參加，比賽當天下午4點頒獎後，有興趣的女性也能上場體驗。

鞦韆架是12米，擺盪幅度可到13、14米，約4、5層樓高，比賽標準是，看誰能在最短時間內盪到最高，冠軍獎金1萬元。

嘉義市長涂醒哲說，這項活動相當有特色，成為地方傳統，揚名國內外。這項比賽也吸引外國人來體驗，2年前，英國留學生拿到青年組第二名，今年3月日本少棒隊球員最近也來體驗、練習。

嘉義市文化局協助向文化部申請文化資產登錄，盼正名為「下路頭玄天上帝廟高空盪鞦韆」。