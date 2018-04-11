親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

終極的邊緣人反撲：如何預防陌生者間重大犯罪？

北天燈、南蜂炮、嘉鞦韆！連外國人都來體驗

2018-04-11 11:53聯合報 記者王慧瑛╱即時報導

天燈、南蜂炮、嘉鞦韆！全台最高、最刺激的鞦韆在嘉義市，歷史攸久的嘉義市鞦韆節今年4月21日將再度登場，鞦韆架高度12米，擺盪幅度可至13、14米，約4、5層樓高，比賽標準是看誰能在最短時間內盪到最高，冠軍獎金1萬元。

嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節的暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。

當地光路里長林昇賢在18歲那年，曾得過少年組冠軍，林昇賢回憶那年有選手從鞦韆架上帥下來，造成雙腳骨折，但不久即痊癒。林昇賢說，鞦韆賽已延續302年歷史，「雖偶有摔下者，但傷得不重，都能平安度過」。

比賽分為單人組、雙人組，另依據年紀分為少年組、青年組、中年組，國中生至65歲皆可參加，但限男生。

林昇賢，這是光路里特有的成年禮，別具意義。這項比賽限男生才能參加，比賽當天下午4點頒獎後，有興趣的女性也能上場體驗。

鞦韆架是12米，擺盪幅度可到13、14米，約4、5層樓高，比賽標準是，看誰能在最短時間內盪到最高，冠軍獎金1萬元。

嘉義市長涂醒哲說，這項活動相當有特色，成為地方傳統，揚名國內外。這項比賽也吸引外國人來體驗，2年前，英國留學生拿到青年組第二名，今年3月日本少棒隊球員最近也來體驗、練習。

嘉義市文化局協助向文化部申請文化資產登錄，盼正名為「下路頭玄天上帝廟高空盪鞦韆」。

林昇賢也說，過去鞦韆架下方是軟土，目前多是水泥地，為提升這項活動安全性，參加者有穿戴安全衣、安全背扣，也投保意外險。鞦韆架結構選用刺竹，農曆大年初一就設置好，方便參賽者先練習。

嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊...
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊...
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊...
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊...
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊...
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊...
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊...
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊...
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。記者王慧瑛／攝影
分享
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊...
嘉義市長涂醒哲、議長蕭淑麗、多名議員今天都出席嘉義鞦韆節暖身活動，涂醒哲背著神尊站上鞦韆架發「5元有緣錢母」。記者王慧瑛／攝影
分享

涂醒哲文化局天燈

相關新聞

嘉義高空盪鞦韆的由來 原來是...

2018-04-11 11:54

雲林華山螢火蟲真愛密碼開啟 住宿可免費探索

2018-04-11 08:05

私幼公立化 南市議員反對

2018-04-11 00:13

幼教制度一市4軌 家長霧煞煞

2018-04-11 00:11

友善耕作 下營農會領先台南

2018-04-10 23:16

長庚中西醫合作 44歲高齡產婦圓夢當媽

2018-04-10 23:12

嘉中科學班放榜 北興國中人數過半

2018-04-10 23:06

精華店面養蚊子？阿里山舊站荒廢 居民怒：當局怠惰

2018-04-10 23:03

反北門鹽田劃濕地 公聽會嗆：讓執政黨翻盤

2018-04-10 23:00

長照業者吞沒加班費A公帑 南市府不聞不問遭監院糾正

2018-04-10 17:19

賴清德私幼公立化做功德？台南藍軍罵花大錢將一場空

2018-04-10 16:02

北門鹽田溼地案 陳子敬批土匪政府 高思博提抵抗權

2018-04-10 15:56

公部門怠惰？阿里山精華店面荒廢養蚊子！

2018-04-10 15:56

不想與豬糞水為伍 雲林大埤鄉民二度陳抗

2018-04-10 15:54

夾娃娃機太夯 太子爺也忍不住想玩？

2018-04-10 15:54

故宮南院ＢＯＴ樺舍商旅嘉義館 驚傳裁員

2018-04-10 15:49

不忘本 旅外台商回60年前故鄉頒清寒助學金

2018-04-10 14:25

嘉義長庚中西醫整合 44歲產婦獲千金

2018-04-10 12:34

台南首座社區智慧回收機啟用 投瓶罐就有優惠

2018-04-10 12:02

濁水溪種樹 賴清德：治沙不再是民眾怒一次才走一步

2018-04-10 11:46

台南停車用路秩序大執法 這個路段千萬要小心

2018-04-10 11:41

國民黨嘉縣長候選人提名登記今截止 吳育仁：準備好了

2018-04-10 11:38

去年曾參加比賽都未續辦 愛唱歌她遭封「比賽終結者」

2018-04-10 09:54

社區圍堤說在地光陰的故事 新市歷史長廊展創意

2018-04-10 09:37

曾文水庫蓄水剩12％ 南部進入水情最艱困期

2018-04-10 09:08

馬稠後開發爭議再起 嘉縣副議長促退回補助案

2018-04-09 23:51

燈會落幕 廠商傳欠薪 嘉縣議員促縣府善後

2018-04-09 23:42

愛心商店開17年 感動警一起助人

2018-04-09 23:38

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 23:37

柑仔店老闆娘 有媽媽溫暖

2018-04-09 23:35

學校行政加班費 台南限3天 縣市排行倒數第二

2018-04-09 23:31

南市衛生所護士 改以護理師任用

2018-04-09 23:28

萬國戲院缺50萬熄燈 今天變歷史建築

2018-04-09 22:51
看更多

熱門文章

墾丁再爆16500元海鮮大餐 店家：客人當天吃得很開心

2018-04-10 20:02

沒水用如何安居樂業？新園鄉民集結百人抗議

2018-04-10 12:12

為基隆國際磯釣賽代言 沈文程：我等了10年

2018-04-10 15:53

綠基隆安樂區議員民調出爐 賴正庸落馬

2018-04-10 12:36

故宮南院ＢＯＴ樺舍商旅嘉義館 驚傳裁員

2018-04-10 15:49

推電子支付 柯P：北市2年內消滅銅板、紙鈔

2018-04-10 15:37

南投觀光區2加油站先後關門 原因很悲情

2018-04-11 08:05

停工快3年…遠雄維護大巨蛋耗17億 不排除求償

2018-04-10 14:19

茂林美雅谷現在變這樣 冒生命危險入山值得嗎

2018-04-10 19:19

基隆市警局半夜拆蔣中正銅像 林右昌：這是政策

2018-04-10 13:12

「我想為竹市做點事！」 竹科工程師參選市議員

2018-04-10 15:53

嘉義長庚中西醫整合 44歲產婦獲千金

2018-04-10 12:34

公部門怠惰？阿里山精華店面荒廢養蚊子！

2018-04-10 15:56

藍議員闖基隆警局對鏡子獻花爆拉扯 「還我蔣公銅像」

2018-04-10 16:34

曾說「兩岸床頭吵床尾和」 柯P今坦承失言

2018-04-10 16:29

全國唯一水難救助器材車 新竹市消防團隊獨家研發

2018-04-10 12:32

南投悲情加油站倒2家 公路總局：墊高路基改善中

2018-04-11 08:09

菜鳥女師遭控管教不當屬實 校方：可改善不懲處

2018-04-10 16:37

搭小黃剛好百元沒折扣 申訴被酸小二生都知道「>」意思

2018-04-11 07:04

貴！水果7包1500元 士林掃蕩違規攤商

2018-04-10 23:57

彰化撿免費洋蔥成全民運動 業者：近日再釋出一批

2018-04-10 14:47

蜂農斷層 30歲青農王重鈞看到養蜂商機

2018-04-10 15:14

桃園機捷人事異動 總經理由副總蒲鶴章代理

2018-04-10 15:53

基隆童話藝術節遊客逾31萬 外地客雙北最多

2018-04-11 08:09

大巨蛋停工修繕花17億 不排除向市府求償

2018-04-10 23:50

神蝶祝壽？玄天上帝誕辰 籮紋蛾愛停神像鬍鬚歇腳

2018-04-11 08:07

賴清德私幼公立化做功德？台南藍軍罵花大錢將一場空

2018-04-10 16:02

2年燒掉近10億 議員批桃園農博「綁樁」

2018-04-10 23:36

民進黨桃園區議員初選 練昱廷、謝瑞明出局

2018-04-11 11:45

台東蘭嶼飛魚禁捕令 恆春漁民怨一國兩制

2018-04-11 08:09

不想與豬糞水為伍 雲林大埤鄉民二度陳抗

2018-04-10 15:54

長照業者吞沒加班費A公帑 南市府不聞不問遭監院糾正

2018-04-10 17:19

將代理高雄市長 許立明：兌現承諾並創新

2018-04-10 17:30

基隆市警局 半夜拆蔣中正銅像

2018-04-11 00:17

泰山楓樹腳公園要改造 親子共融成首選

2018-04-10 18:41

北市稽查運動產業 6家新開健身中心皆不合格

2018-04-10 12:34

外國建築師出難題 沒提示 本土營造被整

2018-04-10 14:09

十呆院子落成 到苗栗看老樹有聚點了

2018-04-10 13:12

夾娃娃機太夯 太子爺也忍不住想玩？

2018-04-10 15:54

墾丁關山不只夕陽美 燈飾映襯夜景更迷人

2018-04-10 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top