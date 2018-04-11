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雲林華山螢火蟲真愛密碼開啟 住宿可免費探索

2018-04-11 08:05聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

「舞動螢光．愛的密碼」雲林古坑螢火蟲季開跑，今年氣候佳，華山螢火蟲數量比去年增加2至3成，預計未來1進入全盛期，地方蓄勢待發迎接「螢迷」，並也組成專員導覽團，提供最佳的賞螢去處，保證不虛此行，古坑鄉長黃意玲歡迎全國遊客到古坑來探索螢光祕境，打開大自然真愛密碼。

鄉長黃意玲說，今年古坑賞螢節，社區以「舞動螢光．愛的密碼」為主題，將把古坑最佳的生態之美呈現給國人，華山屬低海拔的淺山，交通便捷，既有創意多多的咖啡商街，也有許多朝聖自然生態的聖地，可說是動靜皆宜的最佳休憩去處。

來到古坑華山，賞螢、喝咖啡、風味餐、遊好山好水，一次包辦。咖啡業者徐毓涵更把時下最夯的髒髒包，加入咖啡元素，推出獨特的咖啡髒髒包，賣點十足，絕對滿足年輕人味蕾。

縣議員賴明源說，古坑華山孕育豐富生態資源，螢火蟲更是指標性物種，每年4至5月的螢季，夜精靈閃爍飛舞，點綴山林，只有親自探訪，才能體驗個中之美。

民宿和咖啡業者已準備就緒，推出許多住宿優惠，也有超可愛的Q版螢火蟲咖啡。華山休閒產業促進會理事長沈漢緯表示，今年螢季從本月14日至5月20日，平日採預約制只一個梯次，晚間影片欣賞後，7點開始賞螢；周五至周日有3個梯次，7點開始每15分鐘一梯次，人數約為20到30人，住宿可免費賞螢，社區也有專業生態解說員導覽。

活動費每人250元，內含100元的華山休閒區店家消費扺用券、場地保險費、場地維護清潔費、生態講師導覽費及賞螢紀念小物一份，國小以下兒童免費。報名方式：華山休閒產業促進會粉絲頁google表單，諮詢專線：05-5900488或5900058。

夜裡賞螢，螢光匯集如探訪神秘銀河一般。記者蔡維斌／翻攝
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瑩火蟲咖啡有Q版瑩造型拉花，超可愛。記者蔡維斌／攝影
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業者結合咖啡元素推出獨創的咖啡髒髒包，別有一番口味。記者蔡維斌／攝影
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古坑鄉長黃意玲也露兩手，畫出可愛的瑩拉花。記者蔡維斌／攝影
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瑩火蟲咖啡有Q版瑩造型拉花，超可愛。記者蔡維斌／攝影
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小朋友演出火金姑迎親為瑩季拉開序幕。記者蔡維斌／攝影
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古坑鄉各界歡迎全國瑩迷前來賞瑩探尋愛的密碼。記者蔡維斌／攝影
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古坑咖啡賞螢

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