長照業者吞沒加班費A公帑 南市府不聞不問遭監院糾正

2018-04-10 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



台南市政府委託靜觀基金會辦理居家照顧社福業務，卻遭檢舉強迫勞工回捐加班費，涉違反勞基法相關規定。監察院人權保障委員會由委員江綺雯、李月德、楊美鈴、包宗和調查，於今天（4月10日）經財政及經濟委員會、內政及少數民族委員會聯席會議通過調查報告，提案糾正台南市府，並促請衛福部及勞動部督促各地方政府，改善居家照服員勞動條件之查核機制。

監委指出，本案係立委王定宇向監察院舉發，經監察院調閱相關卷證，並約詢衛福部、勞動部、臺南市社會局與台南市勞工局後，認定市政府有以下五項違失，予以提案糾正：

一、台南市政府102年至104年委託靜觀基金會辦理居家照顧服務業務，原僱用於該基金會之居家照顧服務員於106年7月間提起勞資爭議調處，要求返還其在服務期間被要求回捐之加班費。市府勞工局竟昧於已有違法事證，既未善盡查察勞資調解爭議事項，反而認定「勞資爭議事證不明確」而不予論處，理由是該基金會102年之勞資會議紀錄有附帶決議「基金會核發之加班費各自採自願回捐，無強制性」之內容。勞工局亦在未深入調查重要爭點，僅以該基金會未備置居家照顧服務員之出勤紀錄，逕以罰鍰結案，核有嚴重違失。

二、台南市政府身為勞務採購案委辦機關，對於受託之靜觀基金會違反勞基法，顯未善盡政府應有職責，確實督促其落實保障勞工最低勞動條件之規定，放任該基金會眾多違法事項，如未依法定標準給予居服員延長工時工資額加給、要求居服員延長工作時間超過法定上限、未依規定給予加倍工資（或給予補休）、要求居服員例假日仍出勤，甚至於解除勞僱契約時未依規定給予預告工資等違法情事。在已有眾多扼傷勞工權益之客觀事證下，市政府仍未能本於保障受僱勞工基本權益之責任，放任靜觀基金會違法剝削居服員權益，怠於查察執法，核有重大違失。

三、靜觀基金會雖與申請勞資爭議調解之25位勞工達成和解，惟其效力並未及於61位已經解除勞動契約之勞工。依勞委會98年6月5日勞資3字第0980125920號函文要旨，市府仍負有積極查處督促資方履行法定強制規定之義務，卻未見積極督促該基金會，支付未參加調解勞工之法定應得之資遣費及預告工資，核有違失。

四、台南市政府委託靜觀基金會辦理102至104年居家照顧服務業務及身心障礙者居家生活照護網服務，後者之契約內容，該府明知所訂相關勞工權益保障條款，不適用於該案居服員，卻未修正調整補充相關內容以符實需，而逕付訂約。此外，前者居家服務業務的契約內容，雖已定明資方應遵守勞基法相關規定，卻未善盡職責確實查核，以致該基金會多年來，未依法定標準計算工時給予加班費，除使所屬居服員超時工作，還要求居服員回捐部分加班費予該基金會等。市政府雖訂有實施查核計畫，但徒具形式，未發現該基金會前揭違法行為，核有重大違失。

五、台南市政府未依公益勸募條例等相關規定，積極查察妥適處理靜觀基金會要求居服員回捐部分加班費之違法行為。在該基金會函報市府之年度決算資料中，應發現、能發現而未發現前揭違法行為，致令該基金會此項違法行為持續長達3年之久，嚴重損及該基金會所屬居服員權益，核有違失。