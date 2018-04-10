公部門怠惰？阿里山精華店面荒廢養蚊子！

2018-04-10 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



阿里山森林遊樂區停車場旁「嘉義縣公車阿里山車站」，自去年停業搬遷新轉運站後，舊站建築老舊、傾斜至今未做處理，站旁公廁也封閉停用，地方居民質疑公部門怠惰。嘉義林管處說明該土地屬林務局，但建物屬嘉義縣府，建議縣府將建物報廢，林務局將重新整地、活化利用。

嘉義縣公車阿里山車站，位於阿里山遊樂區停車場旁，過去除提供售票、搭車服務，該建築也出租業者開設便利超商，結合周邊商家、餐廳、店面，是遊客聚集最多、進出精華區，但去年5月搬遷後也召開多次協調會，至今荒廢養蚊子，周邊商家直言浪費。

「這是危險建物！」阿里山鄉中正村長林孝州直言，該建築已傾斜、屋簷牴觸隔鄰建築，附近居民都擔心地震再來後果不堪設想，兩棟間水溝也因擠壓變形無法清理，孳生蚊蟲、影響環境。

他說，該處為阿里山遊樂區精華店面，若民間經營、管理會任由荒廢整年養蚊子？建議公部門積極協商、拆除重建，結合周邊商家提供遊客更好服務。

林務局嘉義林管處表示，該處土地租約已於前年6月30日屆期。去年已請縣公車處將地上物產權報廢、返還土地，但縣府至今未完成報廢程序。