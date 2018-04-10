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獨／盼尋失聯6人 墜海黑鷹機骸14日打撈

夾娃娃機太夯 太子爺也忍不住想玩？

2018-04-10 15:54聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

夾娃娃機很夯，台南仁德一處宮廟，竟然出現三太子神轎繞境完最後跑到夾娃娃機店「夾娃娃」，黃姓臉友在臉書分享三張照片及二段影片，轎班人員和信徒陪著太子爺進到一間夾娃娃機店，轎班人員用神轎木棍操控搖桿，過程十分有趣，夾娃娃機業者當時未在店裡，事後聽說後表示，開店以來第一次遇到神明來夾娃娃，也希望神明保祐店裡賺大錢！

二段在影片中，轎班人員抬著神轎到娃娃機前面，再由轎班人員用神轎木棍操控搖桿，只是連夾好幾次都沒夾中，地點是在台南仁德一處宮廟，昨天下午三太子出巡後出現小插曲，夾娃娃影片共80秒，可聽到轎班人員說「錢在投下去，10元，10元而已，夾不到不走了。」但過程中投幣3次都沒有夾到！

當時很多民眾跟著進到店裡觀看，有人說，可能三太子童心未涽，展現小孩子愛好個性，後來神轎轉頭，店裡有一台電動重型機車，轎班人員說「也要玩車，也投下去。」投幣後神轎在旁搖動，另有信徒將兩名小孩抱到機車上。

夾娃娃機店竟然出現三太子神轎，而且三太子還要玩夾娃娃，影片上傳後立刻引起熱烈討論，夾娃娃機業者事後被人告知，他說，原以為神轎到店裡保佑平安，聽說三太子想玩夾娃娃機，也覺得有趣，因夾娃娃機店開在宮廟附近，空間也寬敞，沒想到竟吸引三太子上門。

有民眾在臉書貼出台南仁德一間宮廟，三太子神轎進到「夾娃娃機店」玩夾娃娃。記者吳淑...
有民眾在臉書貼出台南仁德一間宮廟，三太子神轎進到「夾娃娃機店」玩夾娃娃。記者吳淑玲／翻攝
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有民眾在臉書貼出台南仁德一間宮廟，三太子神轎進到「夾娃娃機店」玩夾娃娃。記者吳淑...
有民眾在臉書貼出台南仁德一間宮廟，三太子神轎進到「夾娃娃機店」玩夾娃娃。記者吳淑玲／翻攝
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有民眾在臉書貼出台南仁德一間宮廟，三太子神轎進到「夾娃娃機店」玩夾娃娃。記者吳淑玲／翻攝
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有民眾在臉書貼出台南仁德一間宮廟，三太子神轎進到「夾娃娃機店」玩夾娃娃。記者吳淑...
有民眾在臉書貼出台南仁德一間宮廟，三太子神轎進到「夾娃娃機店」玩夾娃娃。記者吳淑玲／翻攝
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神轎三太子

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